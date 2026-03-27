Identifican a joven asesinado detrás de edificio de un residencial en Carolina
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre disparos en el lugar
27 de marzo de 2026 - 7:44 AM
27 de marzo de 2026 - 7:44 AM
Un joven fue asesinado en la noche del jueves en la parte posterior del edificio 7 del residencial El Faro, en Carolina.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre disparos en el lugar.
Al llegar, los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.
El occiso fue identificado posteriormente como Fabian Ramos Rodríguez, de 24 años y residente en Guaynabo.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la investigación, en unión al fiscal de turno.
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