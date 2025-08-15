Investiga la Policía: hombre resulta herido de bala frente a una escuela en Cayey

Un hombre resultó herido de bala, en la mañana de este viernes, frente a la escuela Virginia Vázquez Mendoza, ubicada en la urbanización Torito Plata, en Cayey.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre, de entre 20 a 25 años, con heridas de bala.

El capitán Harry Solivan, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó a El Nuevo Día que la investigación preliminar apunta a que el perjudicado se disponía a dejar a su hijastro en la institución académica cuando fue baleado.

“Llega a la escuela a llevar a un hijastro, según la información que él brindó, y, cuando se disponía a abordar su vehículo o ya abordado en el vehículo, le dispararon y resultó herido”, expresó Solivan vía telefónica.

PUBLICIDAD

El director agregó que el perjudicado se encuentra en condición estable y las autoridades aguardan para entrevistarlo. A preguntas de este medio, Solivan señaló que la Policía se encuentra en el proceso de verificar si el hombre posee o no expediente criminal.

De acuerdo con el capitán, afortunadamente no hubo otras víctimas colaterales en el incidente.

“He estado en comunicación con la directora del plantel escolar. Activaron el protocolo que dicta el Departamento de Educación en estos casos”, aseguró.

“Las clases fueron suspendidas y los padres están en el proceso de recogido de niños. La mayoría de los estudiantes ya fueron recogidos”, agregó.

El oficial indicó que los agentes investigadores laboran para obtener el pietaje y las imágenes captadas por cámaras en estructuras aledañas, incluyendo cámaras en el plantel escolar.

Por su parte, en una publicación en redes, la escuela aseguró que los estudiantes se encontraban “bien y seguros”.