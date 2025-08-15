Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
15 de agosto de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investiga la Policía: hombre resulta herido de bala frente a una escuela en Cayey

Las clases fueron suspendidas en la institución académica tras el incidente

15 de agosto de 2025 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Con este crimen en lo que va de año han ocurrido 402 asesinatos. (Archivo)
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre, de entre 20 a 25 años, con heridas de bala.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala, en la mañana de este viernes, frente a la escuela Virginia Vázquez Mendoza, ubicada en la urbanización Torito Plata, en Cayey.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a un hombre, de entre 20 a 25 años, con heridas de bala.

El capitán Harry Solivan, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó a El Nuevo Día que la investigación preliminar apunta a que el perjudicado se disponía a dejar a su hijastro en la institución académica cuando fue baleado.

“Llega a la escuela a llevar a un hijastro, según la información que él brindó, y, cuando se disponía a abordar su vehículo o ya abordado en el vehículo, le dispararon y resultó herido”, expresó Solivan vía telefónica.

El director agregó que el perjudicado se encuentra en condición estable y las autoridades aguardan para entrevistarlo. A preguntas de este medio, Solivan señaló que la Policía se encuentra en el proceso de verificar si el hombre posee o no expediente criminal.

De acuerdo con el capitán, afortunadamente no hubo otras víctimas colaterales en el incidente.

“He estado en comunicación con la directora del plantel escolar. Activaron el protocolo que dicta el Departamento de Educación en estos casos”, aseguró.

“Las clases fueron suspendidas y los padres están en el proceso de recogido de niños. La mayoría de los estudiantes ya fueron recogidos”, agregó.

El oficial indicó que los agentes investigadores laboran para obtener el pietaje y las imágenes captadas por cámaras en estructuras aledañas, incluyendo cámaras en el plantel escolar.

Por su parte, en una publicación en redes, la escuela aseguró que los estudiantes se encontraban “bien y seguros”.

“Aquellos padres que deseen recoger sus estudiantes deberán hacerlo por el área de Kinder y el portón pequeño. Personal de la escuela le entregará su estudiante. Seguimos resguardando a nuestros niños nuestra razón de ser“, expresó la institución.

Tags
Breaking NewsCayey Heridos de balaPolicía de Puerto RicoEscuelas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: