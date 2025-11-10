Opinión
10 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigación de un “hit and run” causa cierre de la PR-2 en Manatí

Un ciclista fue impactado por un conductor que no se detuvo en la escena

10 de noviembre de 2025 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El “hit and run” fue reportados a eso de las 4:30 a.m., en el kilómetro 51.5, carretera PR-2, en Manatí. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades buscan al conductor que no se detuvo en la escena tras impactar a un ciclista en la madrugada de este lunes en Manatí.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 4:30 a.m., en el kilómetro 51.5, carretera PR-2, en Manatí, donde se informó que la vía fue cerrada al tránsito en dirección de Barceloneta hacia Manatí.

De acuerdo con la Policía, el conductor de un auto continuó la marcha después de impactar a un ciclista que cayó sobre el pavimento, en un área oscura.

La Uniformada agregó que, estando el ciclista en el suelo de la carretera, un motorista no se percató de la bicicleta sobre la vía, la impactó y también cayó sobre el pavimento.

De inmediato no se detalló la condición de salud del ciclista y el motorista, mientras que el tramo permanecerá cerrado mientras culmina la investigación.

