Investigación de un “hit and run” causa cierre de la PR-2 en Manatí

Las autoridades buscan al conductor que no se detuvo en la escena tras impactar a un ciclista en la madrugada de este lunes en Manatí.

El “hit and run” fue reportado a eso de las 4:30 a.m., en el kilómetro 51.5, carretera PR-2, en Manatí, donde se informó que la vía fue cerrada al tránsito en dirección de Barceloneta hacia Manatí.

De acuerdo con la Policía, el conductor de un auto continuó la marcha después de impactar a un ciclista que cayó sobre el pavimento, en un área oscura.

La Uniformada agregó que, estando el ciclista en el suelo de la carretera, un motorista no se percató de la bicicleta sobre la vía, la impactó y también cayó sobre el pavimento.