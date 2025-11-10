Investigación de un “hit and run” causa cierre de la PR-2 en Manatí
Un ciclista fue impactado por un conductor que no se detuvo en la escena
10 de noviembre de 2025 - 6:41 AM
10 de noviembre de 2025 - 6:41 AM
Las autoridades buscan al conductor que no se detuvo en la escena tras impactar a un ciclista en la madrugada de este lunes en Manatí.
El “hit and run” fue reportado a eso de las 4:30 a.m., en el kilómetro 51.5, carretera PR-2, en Manatí, donde se informó que la vía fue cerrada al tránsito en dirección de Barceloneta hacia Manatí.
De acuerdo con la Policía, el conductor de un auto continuó la marcha después de impactar a un ciclista que cayó sobre el pavimento, en un área oscura.
La Uniformada agregó que, estando el ciclista en el suelo de la carretera, un motorista no se percató de la bicicleta sobre la vía, la impactó y también cayó sobre el pavimento.
De inmediato no se detalló la condición de salud del ciclista y el motorista, mientras que el tramo permanecerá cerrado mientras culmina la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: