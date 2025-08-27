Investigan cámaras de seguridad en caso de muerte de una mujer y un recién nacido en Ocean Park

La Policía investigará cámaras de seguridad para saber si alguien tuvo acceso a la apartamento previo a la muerte de una mujer y su bebé en la calle Cacique, del sector turístico de Ocean Park en Santurce.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa, hasta el momento solo saben que el dueño de la propiedad donde la mujer vivía rentada entró este martes, después de que una empleada de mantenimiento lo llamara al percibir un fuerte hedor.

“Ayer (hubo) problemas técnicos, pero en la mañana de hoy vamos a estar trabajando con eso (las cámaras de seguridad)”, sostuvo Figueroa, en entrevista con TeleOnce.

El oficial señaló que cuentan con una identificación que está sujeta a confirmación por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Tuvimos comunicación con familiares. Nos dicen que tuvieron comunicación con ella entre miércoles y jueves”, relató.

Agregó que, “después de eso, no contestó más el teléfono y se comunica con el dueño de los apartamentos para que verificara si estaba bien. El viernes fue y tocó la puerta, pero nadie contestó. Entendía que nadie estaba”.

“No es hasta ayer que una empleada de mantenimiento, cerca del mediodía, va a hacer sus labores y se percata del fuerte hedor que había y alerta al dueño del apartamento. Abre la puerta y se topa con esta escena”, detalló.

Asimismo, Figueroa dijo que los familiares le dijeron haber desconocido que la mujer estaba embarazada. También, comentó que le informaron que ella tenía “varias condiciones de salud”.

Aunque no encontraron signos de violencia en la escena, como medida cautelar, activaron el protocolo de feminicidio.

“Si fuera crimen violento, ya tenemos los ángulos cubiertos”, apuntó.

En la escena, este martes, Figueroa dijo a Telenoticias que “una vez el ICF haga su informe, sabremos si se trató de una muerte natural o si tiene que ver con algún hecho violento”.