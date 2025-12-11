Investigan el hallazgo de los cuerpos de una mujer y un hombre en Juncos

Las autoridades investigan este jueves como un feminicidio-suicidio el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en el barrio Valenciano Arriba, en la PR-919, en Juncos.

El teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó a El Nuevo Día que la Policía fue alertada mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron en el área del patio los cuerpos baleados de un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados.

Al momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio como parte de la investigación.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

