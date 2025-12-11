Investigan el hallazgo de los cuerpos de una mujer y un hombre en Juncos
Las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio-suicidio
11 de diciembre de 2025 - 1:45 PM
Las autoridades investigan este jueves como un feminicidio-suicidio el hallazgo de los cuerpos de un hombre y una mujer en el barrio Valenciano Arriba, en la PR-919, en Juncos.
El teniente Luis López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, indicó a El Nuevo Día que la Policía fue alertada mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron en el área del patio los cuerpos baleados de un hombre y una mujer, quienes no han sido identificados.
Al momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Las autoridades activaron el protocolo de feminicidio como parte de la investigación.
La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.
