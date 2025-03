El oficial le reitera su llamado mientras, a través de la ventana, le apunta con una pistola de electrochoque. “Esto es una injusticia. No me voy a bajar. Yo voy a llamar a mi abogado” , reclamó la ciudadana.

No obstante, en la versión publicada en redes sociales, no se muestra la presunta agresión.

“¿Por qué se meten con gente con quien no deben de meterse?... Ella no hizo na’... Son unos abusadores. No te dio porque yo lo tengo grabado", gritó la ciudadana que grababa el incidente.