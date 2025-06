Joseph González sobre falta de personal en la Policía: “Ha sido una de mis grandes preocupaciones”

Entre otras razones, atribuyó la situación que enfrentan a que la agencia, por un largo período, no pudo reclutar personal.

González Falcón precisó que, durante cuatro años, del 2015 al 2018, no hubo reclutamiento de cadetes para ocupar las posiciones que fueron dejadas vacantes por renuncias, jubilaciones, accidentes laborales, enfermedades y expulsiones, entre otras causas.

“Desde el día uno esta ha sido una de mis grandes preocupaciones: el reclutamiento de nuevo personal y la retención del personal que ya tenemos... Sabemos que no tenemos suficientes policías, estamos haciendo el reclutamiento, una campaña bien agresiva” , respondió el funcionario durante su conferencia de prensa de los lunes.

En la Academia de la Policía, actualmente, tienen 639 cadetes en adiestramiento y educación, que todavía no están listos para graduarse. Mientras, tienen 996 candidatos en espera de cumplir con los requisitos para ingresar en la agencia.

“Siempre hay gente trabajando en la calle. Si un ciudadano llama al retén para recibir un servicio de la Policía, ellos (retén) no pueden decir que no tienen policías, porque hay un oficial que se queda siempre de turno y si no lo hay en Río Piedras, un ejemplo, lo movemos de Cupey, lo movemos de Caimito a hacer la investigación, porque la prioridad de nosotros como policías es investigar las querellas y atender al ciudadano cuando así lo requiera”, afirmó el coronel Rivera.