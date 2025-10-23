La Policía arresta en Puerto Rico a uno de los más buscados en Pensilvania

Un fugitivo buscado en el estado de Pensilvania fue arrestado en el Centro Médico de Río Piedras mientras recibía atención médica por una herida de bala, informó la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía.

Contra el fugitivo, identificado como Matthew E. Rosario Rivera, pesaba una orden de arresto emitida por un juez federal el 9 de abril por cargos de doble asesinato. Rosario Rivera cumplía un periodo de probatoria por un caso de armas de fuego, añadió la Uniformada.

La Policía añadió que Rosario Rivera fue capturado luego que, el 26 de septiembre, resultó herido de bala durante un tiroteo en el área de la cancha de la calle 21 del sector Monte Verde en el barrio San Isidro de Canóvanas.

En la escena se ocuparon 53 casquillos de bala de diversos calibres, al igual que una Hyundai Venue color vino con seis impactos de proyectil de bala.

PUBLICIDAD

Tras el intercambio de disparos, Rosario Rivera fue transportado por una persona no identificada hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Loíza, donde fue estabilizado y trasladado a Centro Médico.

Contra el fugitivo, identificado como Matthew E. Rosario Rivera, de 27 años, pesaba una orden de arresto emitida por un juez federal de ese estado el pasado 9 de abril por imputaciones de un doble asesinato y la revocación de una probatoria por Ley de Armas. (Suministrada)

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina llegaron al hospital ubicado en Río Piedras como parte de la pesquisa y se percataron de la orden de arresto federal al procesar el nombre de Rosario Rivera.

Rosario Rivera será extraditado próximamente, sostuvo la Policía.