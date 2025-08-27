Le ocupan arma blanca a estudiante menor de edad tras pelea en escuela superior de Carolina

La Policía Municipal de Carolina intervino, en la mañana de este miércoles, con varios menores de edad que presuntamente participaron de una pelea en el plantel de una escuela superior, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, la directora del plantel llamó a las autoridades al registrarse una pelea entre varios estudiantes.

Al llegar los agentes a la escuela Gilberto Concepción de Gracia, ubicada en la avenida Felipe Sánchez Osorio, encontraron un estudiante de 16 años que mostraba hematomas en la cara y que fue transportado al hospital Metropolitano.

Por otro lado, los agentes le ocuparon a otro menor de 16 años, que se presume estuvo involucrado en la trifulca, un arma blanca “tipo navaja”.

Tras el incidente, el comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González, junto a la institución escolar, activaron el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidente.