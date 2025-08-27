Opinión
27 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Le ocupan arma blanca a estudiante menor de edad tras pelea en escuela superior de Carolina

Durante la trifulca, otro menor resultó con hematomas en su rostro y requirió asistencia médica

27 de agosto de 2025 - 1:50 PM

Un arma blanca le fue ocupada a un menor de 16 años tras una pelea en el plantel de la escuela superior Gilberto Concepción de Gracias, en Carolina. (Xavier Araújo)
Agustín Criollo Oquero
La Policía Municipal de Carolina intervino, en la mañana de este miércoles, con varios menores de edad que presuntamente participaron de una pelea en el plantel de una escuela superior, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, la directora del plantel llamó a las autoridades al registrarse una pelea entre varios estudiantes.

Al llegar los agentes a la escuela Gilberto Concepción de Gracia, ubicada en la avenida Felipe Sánchez Osorio, encontraron un estudiante de 16 años que mostraba hematomas en la cara y que fue transportado al hospital Metropolitano.

Por otro lado, los agentes le ocuparon a otro menor de 16 años, que se presume estuvo involucrado en la trifulca, un arma blanca “tipo navaja”.

Tras el incidente, el comisionado de Seguridad del Departamento de Educación, César González, junto a la institución escolar, activaron el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidente.

La División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

