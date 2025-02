“ Si lo dejas o la dejas, no podrá vivir sin ti y dice que hará algo drástico. (...) ¿Por qué es ‘rojo’ que te diga que no puede vivir sin ti? ”, preguntó la presentadora Byankah Sobá desde el Teatro Luis M. Arcelay, en Caguas.

“ Esta señora había sido víctima de todas las modalidades de violencia toda la vida. Estaba compitiendo con cuatro hijos que me decían que sus padres tenían que volver porque, si toda la vida habían vivido así, así tenían que terminar ”, contó, al mencionar que algunas de las hijas de su paciente también eran víctimas de violencia doméstica.

“(Tenemos casos) que, cuando la persona se enferma, tiene que ser cuidada por la persona que le ha agredido toda la vida. Eso es parte de la violencia, pero no significa que usted no pueda buscar ayuda”, enfatizó.

“ Es tan importante que estas charlas sean continuas. Estamos viendo muchos adultos viviendo solos o familiares que no los visitan. Hay mucho abandono. Muchas personas caen en condiciones infrahumanas o se comete violencia intrafamiliar o en sus matrimonios, y no lo sabemos. Se desconoce hasta que se visita el hogar” , compartió López.

“Usted no tiene que hacer esto solo. Contamos con intercesoras legales. Si usted no tiene un medio de transportación para llegar al Tribunal, el Municipio (de Caguas) lo provee. Lo importante es que usted conozca que no tiene que aceptar eso y que tiene derechos”, recalcó la licenciada.