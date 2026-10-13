Menor de 17 años sin licencia impacta a motociclista con orden de arresto vigente en Pensilvania

Un accidente de tránsito, en el que estuvo involucrado un menor de 17 años que presuntamente conducía sin licencia, culminó con la intervención de las autoridades con el motociclista impactado, quien tenía una orden de arresto vigente en Pensilvania, confirmó la Policía.

La colisión ocurrió en la tarde del lunes, en la PR-901, kilómetro 13.5, en el barrio Emajagua, en Maunabo.

Según la información preliminar, el joven conducía un vehículo Ford Fusion Titanium blanco cuando ocurrió una colisión con una motora Tank 200 del 2023, conducida por un hombre, de 34 años, quien tampoco posee licencia de conducir ni endoso de motociclista.

La investigación preliminar apunta a que presuntamente el motociclista invadió el carril contrario y fue impactado por el automóvil. Tras la colisión, el menor perdió el control del Ford Fusion e impactó una verja de concreto y un vehículo estacionado en una residencia.

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El adolescente sufrió heridas y fue trasladado a una institución hospitalaria local, donde su condición fue descrita como estable. La Policía informó que se le realizó una prueba de aliento en presencia de sus progenitores, cuyo resultado fue de 0.00% de alcohol.

Por su parte, el motorista recibió atención médica por los golpes y traumas sufridos. Posteriormente, fue referido a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado, debido a la gravedad de su condición. También se le realizó un análisis de sangre para determinar la presencia de alcohol, como parte de la investigación.

La Policía indicó, además, que la motora tenía una tablilla que no le pertenecía y el marbete vencido.

Durante la verificación de los datos del motociclista, las autoridades confirmaron que este tenía una orden de arresto vigente en el estado de Pensilvania desde 2018. La Unidad de Arrestos Especiales asumirá su custodia posteriormente, según lo informado.

La agente Sherlee Ann Lebrón Cruz, del Distrito de Maunabo, realizó la investigación preliminar y custodió la escena. El caso fue referido al agente Víctor Méndez Ramos, adscrito a Patrullas de Carreteras de Humacao, quien continuará la pesquisa junto al fiscal Alberto Miranda.