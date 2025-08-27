Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere motociclista en accidente frente al hospital San Francisco de Río Piedras

La Policía informó que el conductor impactó un automóvil que transitaba por la calle De Diego

27 de agosto de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la pesquisa preliminar del choque, el individuo manejaba una motocicleta en aparente exceso de velocidad. (GFR Media)
El accidente ocurrió a las 11:15 de la mañana en la calle De Diego, en Río Piedras.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un motociclista perdió la vida en la mañana de este miércoles tras impactar un vehículo en hechos reportados en la calle De Diego en Río Piedras, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 11:15 a.m. El motorista, quien no ha sido identificado, chocó con un automóvil que transitaba en sentido contrario. El impacto se registró a la altura del hospital San Francisco.

Tras el impacto, el conductor de la motora recibió heridas que, se presume, le causaron la muerte al instante. No se informó de más personas heridas, y la Policía no ofreció detalles sobre la condición del operador del automóvil impactado.

De momento, la Uniformada tampoco informó si la vía está cerrada al tránsito.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan y el fiscal de turno están a cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRío PiedrasMotorasAccidentes de TránsitoMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: