Muere motociclista en accidente frente al hospital San Francisco de Río Piedras
La Policía informó que el conductor impactó un automóvil que transitaba por la calle De Diego
27 de agosto de 2025 - 1:40 PM
Un motociclista perdió la vida en la mañana de este miércoles tras impactar un vehículo en hechos reportados en la calle De Diego en Río Piedras, informó el Negociado de la Policía.
Según el informe preliminar, el accidente ocurrió a las 11:15 a.m. El motorista, quien no ha sido identificado, chocó con un automóvil que transitaba en sentido contrario. El impacto se registró a la altura del hospital San Francisco.
Tras el impacto, el conductor de la motora recibió heridas que, se presume, le causaron la muerte al instante. No se informó de más personas heridas, y la Policía no ofreció detalles sobre la condición del operador del automóvil impactado.
De momento, la Uniformada tampoco informó si la vía está cerrada al tránsito.
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan y el fiscal de turno están a cargo de la investigación.
