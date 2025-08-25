Muere una mujer en medio de choque contra un objeto fijo en San Lorenzo

Un accidente de tránsito en el que falleció una mujer fue reportado en la tarde del lunes en el barrio Cerro Gordo, en San Lorenzo.

Aunque originalmente se reportó en este caso que la víctima se trataba de un hombre, posteriormente la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía aclaró que en efecto se trataba de una mujer identificada como Mayra L. Vázquez Figueroa, de 50 años y residente del mencionado municipio.

De acuerdo a un informe preliminar de la Policía, Vázquez Figueroa manejaba su vehículo por la carretera 916 y, cuando llegó al kilómetro 6.3, “perdió el control, impactando un objeto fijo”, por lo que salió expulsada y falleció a consecuencia de las heridas.