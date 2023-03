Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella en la que una mujer de 52 años denunció haber sido víctima de fraude al enviar unos $2,000 bajo la premisa de que recibiría un premio mayor.

La querellante indicó que, el pasado 8 de marzo de 2023, recibió una llamada telefónica en la que se indicó que había ganado un premio de $134,000.

Sin embargo, para recibirlo, debía enviar $2,000, a través de “Money Gram”. Y así lo hizo, pero no recibió el supuesto premio, indicó la Policía. En ese momento, la perjudicada decidió no alertar a las autoridades, sino que radicó la querella posteriormente al ver que no recibía nada a cambio.

El agente Rical Álvarez, del precinto policiaco de Carolina Sur, investigó la querella y la recibió al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, para que continúen con la investigación.