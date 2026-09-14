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El papa León XIV celebra sus 71 años con una jornada de trabajo normal

El pontífice acudirá este lunes por primera vez a la Biblioteca Apostólica Vaticana

14 de septiembre de 2026 - 8:14 AM

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Como es costumbre, en el Vaticano no se celebra el cumpleaños del pontífice. (Bernat Armangue)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV cumple este lunes 71 años, su segundo cumpleaños como pontífice, en una jornada que estará marcada por el trabajo pues mantiene la agenda habitual con varias reuniones y la inauguración de una exposición sobre el agua en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

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Como es costumbre, en el Vaticano no se celebra el cumpleaños del pontífice, pero sí su onomástica, por lo que no se espera ningún acto especial.

Aunque este domingo, durante el rezo del ángelus, decenas de fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a entonar cantos de felicitación al pontífice cuando se asomó a la ventana del Palacio Apostólico.

En vísperas del cumpleaños, uno de sus hermanos, John Prevost, destacó desde Chicago su capacidad para afrontar las exigencias del cargo: “Estoy orgulloso de que todavía no haya colapsado, de que esté resistiendo y saliendo adelante”, dijo en una entrevista con el canal televisivo Mediaset.

John Prevost también reveló aspectos cotidianos de la relación entre ambos y contó que el papa le ayudó a resolver problemas con su ordenador e incluso con su declaración de impuestos.

Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Durante su formación religiosa, Prevost coincidió en más de una ocasión con el papa Juan Pablo II (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Desde su nombramiento como cardenal, el estadounidense ocupó uno de los cargos más cercanos al fallecido papa Francisco, pues también lo designó como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
1 / 15 | El papa León XIV llega a los 71 años: aquí la trayectoria del pontífice de Chicago a Roma. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - -

En este día de su cumpleaños, León XIV acudirá por primera vez a la Biblioteca Apostólica Vaticana para inaugurar una exposición dedicada al agua, primer capítulo del ciclo quinquenal “Catástrofe y Maravilla”.

La muestra busca llamar la atención, a través del arte, sobre el agua como recurso común y, al mismo tiempo, como una amenaza en el contexto de la crisis climática global.

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Papa León XIVIglesia CatólicaVaticanoBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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