5 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer de 73 años es víctima de estafa mediante Facebook y pierde $9,000

La perjudicada, residente en Cayey, dijo que participó de unos supuestos sorteos de Pega 4 anunciados en la red social

5 de noviembre de 2025 - 8:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer, de 73 años, indicó que en julio pasado ingresó a una aplicación a través de la mencionada red social donde encontró una manera de participar en el popular sorteo (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una adulta mayor de Cayey denunció este martes que fue víctima de un fraude luego de pagar $9,000 en un presunto esquema con sorteos de Pega 4 en una página en la red social Facebook, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, la mujer, de 73 años, indicó que en julio pasado ingresó a una página de la mencionada red social que supuestamente ofrecía una manera de participar en el popular sorteo que realiza la Lotería de Puerto Rico.

La mujer dijo que se comunicó a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, utilizando el enlace provisto en la página, para recibir orientación sobre cómo participar.

La septuagenaria comenzó a jugar en el sorteo y, posteriormente, se le notificó que habría ganado dos premios, uno de $50,000 y otro de $47,000, pero que, para recibirlos, debía enviar pagos semanales a través de la aplicación ATH Móvil.

La querellante aseguró haber enviado un total de $9,000 en diferentes transacciones a varios números de teléfono. La mujer dijo, además, que se le solicitó una imagen de su licencia de conducir, la cual envió.

lotería electrónica, fraude
lotería electrónica, fraude (Suministrada)

Al increparles sobre la falta de pago de los premios fatulos, los desconocidos presuntamente la amenazaron con publicar la imagen de su licencia si no continuaba enviando pagos a través de la ATH Móvil.

La querellante dijo sentirse chantajeada y denunció la situación a la Policía.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas están a cargo de la investigación. Si usted posee información que ayude a las autoridades a esclarecer este caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsfraudePolicía de Puerto RicoCICCayey ATH Móvil
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
