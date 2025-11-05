Mujer de 73 años es víctima de estafa mediante Facebook y pierde $9,000

Una adulta mayor de Cayey denunció este martes que fue víctima de un fraude luego de pagar $9,000 en un presunto esquema con sorteos de Pega 4 en una página en la red social Facebook, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la mujer, de 73 años, indicó que en julio pasado ingresó a una página de la mencionada red social que supuestamente ofrecía una manera de participar en el popular sorteo que realiza la Lotería de Puerto Rico.

La mujer dijo que se comunicó a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, utilizando el enlace provisto en la página, para recibir orientación sobre cómo participar.

La septuagenaria comenzó a jugar en el sorteo y, posteriormente, se le notificó que habría ganado dos premios, uno de $50,000 y otro de $47,000, pero que, para recibirlos, debía enviar pagos semanales a través de la aplicación ATH Móvil.

La querellante aseguró haber enviado un total de $9,000 en diferentes transacciones a varios números de teléfono. La mujer dijo, además, que se le solicitó una imagen de su licencia de conducir, la cual envió.

lotería electrónica, fraude (Suministrada)

Al increparles sobre la falta de pago de los premios fatulos, los desconocidos presuntamente la amenazaron con publicar la imagen de su licencia si no continuaba enviando pagos a través de la ATH Móvil.

La querellante dijo sentirse chantajeada y denunció la situación a la Policía.