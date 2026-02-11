Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a una mujer en urbanización de Vega Baja: no descartan que se trate de un feminicidio

Las autoridades tienen detenida a una persona con relación a estos hechos

11 de febrero de 2026 - 6:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será investigado por el CIC de Vega Baja. (Carlos Rivera Giusti)
Por

Una mujer fue hallada muerta a eso de las 5:50 p.m. del miércoles en una residencia de la calle Ciara del Sol, en Vega Baja: la Policía sospecha que se puede tratar de un feminicidio.

RELACIONADAS

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Alexis Soberán, confirmó a El Nuevo Día que su equipo se encuentra en la escena y que hay una persona detenida.

“Tenemos una persona detenida, pero vamos a estar investigando”, confirmó Soberán, quien no entró en detalles sobre la relación o parentesco que esta persona tiene con la víctima, si alguno.

Según un informe preliminar, tras recibir la llamada de alerta, los uniformados se movilizaron al lugar donde encontraron a una mujer, de unos 79 años, herida de bala y sin signos vitales. La mujer aún no ha sido identificada por las autoridades.

El reporte también indica que, en la escena, se encontraba el esposo de la perjudicada, un hombre de 69 años. Este supuestamente indicó que se encontraba limpiando un arma de fuego en el dormitorio de la pareja cuando, presuntamente, el arma se disparó y alcanzó a su esposa en el muslo, provocándole la muerte en el lugar.

El hombre, que tampoco fue identificado, tuvo que ser transportado a una institución médica de la zona tras indicar que no se sentía bien. Tampoco se indicó si posee licencia para el arma.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja se encuentran en la escena e investigan las circunstancias que rodean esta muerte.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaAsesinato de mujeresfeminicidio
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: