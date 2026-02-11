Asesinan a una mujer en urbanización de Vega Baja: no descartan que se trate de un feminicidio

Una mujer fue hallada muerta a eso de las 5:50 p.m. del miércoles en una residencia de la calle Ciara del Sol, en Vega Baja: la Policía sospecha que se puede tratar de un feminicidio.

El director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, Alexis Soberán, confirmó a El Nuevo Día que su equipo se encuentra en la escena y que hay una persona detenida.

“Tenemos una persona detenida, pero vamos a estar investigando”, confirmó Soberán, quien no entró en detalles sobre la relación o parentesco que esta persona tiene con la víctima, si alguno.

Según un informe preliminar, tras recibir la llamada de alerta, los uniformados se movilizaron al lugar donde encontraron a una mujer, de unos 79 años, herida de bala y sin signos vitales. La mujer aún no ha sido identificada por las autoridades.

El reporte también indica que, en la escena, se encontraba el esposo de la perjudicada, un hombre de 69 años. Este supuestamente indicó que se encontraba limpiando un arma de fuego en el dormitorio de la pareja cuando, presuntamente, el arma se disparó y alcanzó a su esposa en el muslo, provocándole la muerte en el lugar.

El hombre, que tampoco fue identificado, tuvo que ser transportado a una institución médica de la zona tras indicar que no se sentía bien. Tampoco se indicó si posee licencia para el arma.