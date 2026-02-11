Investigan presunta agresión de oficiales correccionales contra un confinado en Bayamón

La Policía de Puerto Rico investiga el caso de un confinado que denunció, en horas de la tarde del martes, que fue agredido por dos oficiales correccionales en la Institución 705 en Bayamón.

Según el informe policiaco, el confinado, de 37 años, explicó que había solicitado un café a un oficial correccional, pero que este le negó la petición, y luego, entró a su celda y le dio un puño en el rostro.

Afirmó que, mientras era agredido por ese oficial, otro custodio se sumó al incidente, por lo que fue golpeado por ambos empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en distintas partes del cuerpo.

El perjudicado fue llevado hasta el Centro Médico Correccional, donde un médico de turno diagnosticó que tenía fracturas en la nariz y en el área del ojo izquierdo. También se indicó que tiene varias laceraciones.

El confinado, que ingresó el 9 de febrero al sistema correcional, se encuentra en condición estable, según el reporte preliminar emitido por la Policía.