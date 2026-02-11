Opinión
Investigan presunta agresión de oficiales correccionales contra un confinado en Bayamón

El recluso resultó con fracturas en la nariz, en el área del ojo izquierdo y varias laceraciones, según la Policía

11 de febrero de 2026 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fachada del complejo correccional 705 en Bayamón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga el caso de un confinado que denunció, en horas de la tarde del martes, que fue agredido por dos oficiales correccionales en la Institución 705 en Bayamón.

Según el informe policiaco, el confinado, de 37 años, explicó que había solicitado un café a un oficial correccional, pero que este le negó la petición, y luego, entró a su celda y le dio un puño en el rostro.

Afirmó que, mientras era agredido por ese oficial, otro custodio se sumó al incidente, por lo que fue golpeado por ambos empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en distintas partes del cuerpo.

El perjudicado fue llevado hasta el Centro Médico Correccional, donde un médico de turno diagnosticó que tenía fracturas en la nariz y en el área del ojo izquierdo. También se indicó que tiene varias laceraciones.

El confinado, que ingresó el 9 de febrero al sistema correcional, se encuentra en condición estable, según el reporte preliminar emitido por la Policía.

El agente Adam Del Toro, adscrito al precinto de Bayamón Norte, investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
