NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan agresión en una estación del Tren Urbano en Bayamón

El perjudicado resultó con heridas tras ser atacado con una sombrilla y un zapato

5 de febrero de 2026 - 6:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por la Policía Municipal de Bayamón. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias en que un hombre que se presume sin hogar supuestamente agredió a otro hombre en la estación de Bayamón del Tren Urbano a eso de las 8:00 a.m. del jueves.

Según un informe de la Policía, el sospechoso se encontraba durmiendo en el suelo del lugar cuando el querellante presuntamente acercó a ofrecerle los servicios del programa Nuevo Amanecer, que brinda el municipio.

No obstante, el individuo se molestó y lanzó un golpe con una sombrilla que terminó en un forcejeo con el perjudicado, quien también recibió una cortadura en el dedo pulgar de su mano derecha y otra en el dedo del corazón de su mano izquierda, además de un golpe en la frente producto de un zapatazo.

El sospechoso se marchó del área y no ha sido detenido.

El caso fue investigado por la Policía Municipal de Bayamón.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
