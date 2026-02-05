Investigan agresión en una estación del Tren Urbano en Bayamón

Las autoridades policíacas investigan las circunstancias en que un hombre que se presume sin hogar supuestamente agredió a otro hombre en la estación de Bayamón del Tren Urbano a eso de las 8:00 a.m. del jueves.

Según un informe de la Policía, el sospechoso se encontraba durmiendo en el suelo del lugar cuando el querellante presuntamente acercó a ofrecerle los servicios del programa Nuevo Amanecer, que brinda el municipio.

No obstante, el individuo se molestó y lanzó un golpe con una sombrilla que terminó en un forcejeo con el perjudicado, quien también recibió una cortadura en el dedo pulgar de su mano derecha y otra en el dedo del corazón de su mano izquierda, además de un golpe en la frente producto de un zapatazo.

El sospechoso se marchó del área y no ha sido detenido.