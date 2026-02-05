Rinden honores póstumos a la primer mujer comandante de la Policía
En una emotiva ceremonia, agentes de la Uniformada dieron el último adiós a Carmen L. Ferrer Alma
5 de febrero de 2026 - 4:02 PM
En una emotiva ceremonia, agentes de la Policía dieron este jueves un último adiós a la excomandante Carmen L. Ferrer Alma, quien, según la Policía, fue la primera mujer en ocupar ese cargo dentro de la Uniformada.
Como parte del protocolo institucional, el féretro fue trasladado a la Comandancia de Arecibo, donde se le rindieron los honores correspondientes a su rango y años de servicio.
Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Municipal Remanso de Paz El Tres, en Arecibo.
La ceremonia fue dirigida por el teniente coronel Luis M. Santos Noriega, comandante del área de Arecibo.
Durante la misma, familiares, amigos, capellanes y miembros de la Policía rindieron homenaje a su legado, liderazgo y compromiso con la seguridad pública y el servicio a la ciudadanía.
