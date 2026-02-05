Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rinden honores póstumos a la primer mujer comandante de la Policía

En una emotiva ceremonia, agentes de la Uniformada dieron el último adiós a Carmen L. Ferrer Alma

5 de febrero de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El féretro fue trasladado a la Comandancia de Arecibo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En una emotiva ceremonia, agentes de la Policía dieron este jueves un último adiós a la excomandante Carmen L. Ferrer Alma, quien, según la Policía, fue la primera mujer en ocupar ese cargo dentro de la Uniformada.

RELACIONADAS

Como parte del protocolo institucional, el féretro fue trasladado a la Comandancia de Arecibo, donde se le rindieron los honores correspondientes a su rango y años de servicio.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Municipal Remanso de Paz El Tres, en Arecibo.

La ceremonia fue dirigida por el teniente coronel Luis M. Santos Noriega, comandante del área de Arecibo.

Durante la misma, familiares, amigos, capellanes y miembros de la Policía rindieron homenaje a su legado, liderazgo y compromiso con la seguridad pública y el servicio a la ciudadanía.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: