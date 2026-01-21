Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Hoy sellamos un legado”: dan el último adiós al coronel Aníbal Morales Aponte

Como parte de la ceremonia, miembros de la Policía rindieron honores al oficial quien falleció en un accidente de tránsito en Caguas

21 de enero de 2026 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La comitiva fúnebre de Morales Aponte partió a la 1:00 p.m. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

“Hoy no cerramos un capítulo, hoy sellamos un legado”: con esas palabras, el superintendente de la Policía, Joseph González, dio un emotivo adiós al coronel Aníbal Morales Aponte, el oficial fallecido en un accidente de tránsito en Caguas.

RELACIONADAS

Como parte de la ceremonia, miembros de la Policía realizaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral. De igual forma, se ordenó el izado de banderas y la entrega de medallas póstumas.

“Aníbal Morales Aponte sirvió a la Policía de Puerto Rico por 29 años, no por casualidad, no por conveniencia, sino por convicción. Sirvió con honor, y así lo despedimos en el día de hoy”, expresó el superintendente.

Morales Aponte se conviritió en el primer oficial en la historia, en recibir un ascenso póstumo, de forma directa, del rango de agente a coronel.

El policía resultó gravemente herido el 7 de enero. Según la información preliminar, viajaba en su motora oficial cuando fue impactado por la conductora de un Honda HR-V gris, del 2019.

La Uniformada indicó que la conductora de 20 años, presuntamente, “rebasó la luz roja para un viraje hacia la izquierda desde el carril del solo”. Desde entonces, el caso continúa bajo investigación de la División de Patrullas de Carreteras.

Tras varios días luchando por su vida luego de sufrir un accidente de tránsito, Aníbal Morales Aponte falleció, dejando una familia en duelo y un cuerpo policiaco marcado por la pérdida.Morales Aponte se convirtió el martes en el primer policía ascendido póstumamente, de forma directa, al rango de coronel.“Si fuese bajo la ley vieja, lo ascendía al rango de sargento. Bajo la nueva ley, le otorgo el rango de coronel, el rango más alto en la Policía”, explicó en entrevista con El Nuevo Día el superintendente de la Policía, Joseph González, al detallar el alcance de la nueva disposición legal.
1 / 8 | En imágenes: la Uniformada rinde homenaje al policía Aníbal Morales Aponte. Tras varios días luchando por su vida luego de sufrir un accidente de tránsito, Aníbal Morales Aponte falleció, dejando una familia en duelo y un cuerpo policiaco marcado por la pérdida. - Suministrada

Su muerte fue certificada como ocurrida mientras estaba en servicio, un elemento clave para la activación de los beneficios contemplados en el Artículo 31 de la Ley 83 de 2025, estatuto que removió a la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

Previo a la entrada en vigor de la Ley 83, los ascensos póstumos se otorgaban conforme al rango inmediatamente superior al que ostentaba el agente fallecido, dentro de una jerarquía que inicia con agente, seguida por sargento, segundo teniente, primer teniente, capitán, inspector, comandante, teniente coronel y coronel.

El ascenso del oficial conllevó, además, cambios formales en sus distintivos oficiales. Recibió cuatro estrellas en la solapa, así como insignias en color oro, en contraste con el color plata que distingue a los rangos inferiores.

Su escudo institucional —identificado con las siglas PPR— fue sustituido por dos escudos en oro, al igual que su placa, que ahora lleva la inscripción de coronel en ese mismo color.

También se le asignó la gorra correspondiente al rango, que incluye una cinta dorada y los emblemas conocidos como esparras, una flor con hojas similares a olivos que distingue a los oficiales del nivel más alto dentro de la Uniformada.

Morales Aponte fue enterrado en el Cementerio Municipal de Trujillo Alto.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
