Arrestan en Puerto Rico a sujeto buscado en Illinois imputado por 24 cargos de abuso sexual contra menores

Un sujeto que era buscado por la justicia del estado de Illinois fue arrestado en la mañana de este jueves, quedando ingresado en la cárcel mientras se completa el proceso de extradición, informó la Policía.

Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos diligenciaron una orden de arresto contra Iván Torres, de 45 años y residente en ese estado, a las 11:40 a.m. en la Comandancia de Bayamón.

Según la Policía, contra Torres pesaba una orden de arresto por 24 cargos de abuso sexual contra una menor de 13 años, quien es miembro de su familia.

La orden sin derecho a fianza fue expedida por el juez David Belshan, del Tribunal de Kane County Illinois, el 10 de diciembre de 2025.