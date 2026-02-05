Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Puerto Rico a sujeto buscado en Illinois imputado por 24 cargos de abuso sexual contra menores

Un juez de ese estado había expedido una orden de arresto sin derecho a fianza contra Alex Torres

5 de febrero de 2026 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos diligenciaron una orden de arresto contra Iván Torres, de 45 años y residente en ese estado, a las 11:40 a.m. en la Comandancia de Bayamón. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un sujeto que era buscado por la justicia del estado de Illinois fue arrestado en la mañana de este jueves, quedando ingresado en la cárcel mientras se completa el proceso de extradición, informó la Policía.

Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos diligenciaron una orden de arresto contra Iván Torres, de 45 años y residente en ese estado, a las 11:40 a.m. en la Comandancia de Bayamón.

Según la Policía, contra Torres pesaba una orden de arresto por 24 cargos de abuso sexual contra una menor de 13 años, quien es miembro de su familia.

Agentes de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos diligenciaron una orden de arresto contra Iván Torres, de 45 años y residente en ese estado, a las 11:40 a.m. en la Comandancia de Bayamón. (Suministrada)

La orden sin derecho a fianza fue expedida por el juez David Belshan, del Tribunal de Kane County Illinois, el 10 de diciembre de 2025.

El diligenciamiento se realizó ante la jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal San Juan, quien ordenó su ingreso en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
