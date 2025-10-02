Opinión
2 de octubre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fundador de megaiglesia de Texas se declara culpable por cargos de abuso sexual infantil

Robert Preston Morris recibió una sentencia suspendida de 10 años y debe registrarse como agresor sexual

2 de octubre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Robert Preston Morris, de 64 años, presentó las declaraciones ante un juez en el condado de Osage como parte de un acuerdo de culpabilidad. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El fundador de una megaiglesia de Texas que renunció el año pasado después de que una mujer en Oklahoma acusó al pastor de abusar sexualmente de ella en la década de 1980 se declaró culpable el jueves de cinco cargos de actos lascivos e indecentes con un niño, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

Robert Preston Morris, de 64 años, presentó las declaraciones ante un juez en el condado de Osage como parte de un acuerdo de culpabilidad, dijo el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, en un comunicado.

El presunto abuso comenzó en 1982 cuando la víctima tenía 12 años y Morris era un evangelista itinerante que se hospedaba en Hominy, Oklahoma, con su familia, según la oficina del fiscal general. El presunto abuso continuó durante cuatro años.

Según el acuerdo de culpabilidad, Morris recibió una sentencia suspendida de 10 años y los primeros seis meses los cumplirá en la cárcel del condado de Osage. También debe registrarse como agresor sexual y será supervisado por las autoridades de Texas a través de un pacto interestatal. A Morris también se le ordenó pagar los costos de encarcelamiento, incluidos los gastos médicos, y la restitución a la víctima.

Un mensaje dejado para uno de los abogados de Morris, Mack Martin, de Oklahoma City, no fue devuelto de inmediato el jueves.

Morris, el pastor principal de Gateway Church en Southlake, Texas, hasta su renuncia, fue acusado por un Gran Jurado de varios condados a principios de este año. La declaración del fiscal general dijo que las declaraciones se presentaron ante la jueza especial del distrito del condado de Osage, Cindy Pickerill.

Tags
Breaking NewsAgresión sexualAbuso sexual contra menoresTexasOklahoma
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
