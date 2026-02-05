Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan muerte sospechosa en estacionamiento de gasolinera en Levittown

El cuerpo de un hombre, que no presentaba signos de violencia, fue hallado dentro de un vehículo

5 de febrero de 2026 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se investiga por el momento como una muerte sospechosa. (Archivo)
El cuerpo sin vide de un hombre fue encontrado en el interior de un vehículo en el estacionamiento de una gasolinera en Levittown.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Homicidios de la Policía investigan las circunstancias en que un hombre fue encontrado sin vida a eso de las 12:30 p.m. de este jueves dentro de un vehículo que se encontraba en el estacionamiento de una gasolinera en Toa Baja, informó la Uniformada.

Según indica el informe preliminar, una llamada alertó a los uniformados sobre una situación sospechosa en el garaje Gulf ubicado en la avenida Los Dominicos, en la urbanización Levittown.

Al llegar, los agentes encontraron en el interior de una guagua tipo pick-up, Ford F-150, blanca de 2015, el cuerpo de un hombre sin signos vitales. Al momento, este no ha sido identificado.

El informe indica, además, que con “relación con los hechos, una mujer fue transportada a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica”. No se indicó qué tipo de heridas mostraba, si se encontraba en el interior del vehículo o qué relación tenía con el infortunado.

Al momento, las autoridades desconocen la causa de la muerte mientras que confirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continúan con la investigación.

