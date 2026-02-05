Arrestan a un hombre y dos mujeres durante allanamiento en Río Piedras

La Policía arrestó a un hombre y dos mujeres durante un allanamiento este jueves, en Río Piedras.

La intervención de la División de Drogas Metropolitana tuvo lugar en horas de la madrugada, en apartamentos del residencial Jardines de Sellés.

“Al momento, han sido arrestados dos mujeres y un hombre, a quienes les ocuparon una pistola Glock, municiones y gran cantidad de dinero en efectivo”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.