NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a un hombre y dos mujeres durante allanamiento en Río Piedras

La Policía informó que en el lugar había dos niños y un bebé

5 de febrero de 2026 - 6:42 AM

La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía arrestó a un hombre y dos mujeres durante un allanamiento este jueves, en Río Piedras.

La intervención de la División de Drogas Metropolitana tuvo lugar en horas de la madrugada, en apartamentos del residencial Jardines de Sellés.

“Al momento, han sido arrestados dos mujeres y un hombre, a quienes les ocuparon una pistola Glock, municiones y gran cantidad de dinero en efectivo”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia como protocolo, ya que al momento del allanamiento estos se encontraban en compañía de tres menores de 8 años, 4 años y 6 meses”, agregó.

