Cerca de playa en Manatí: hallan a un adulto mayor muerto dentro de una guagua

Un hombre de 81 años fue hallado muerto el miércoles en el interior de una guagua, localizada en el kilómetro 7.2, de la carretera PR- 686, cerca del balneario Los Tubos, en Manatí.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, agentes adscritos a la Unidad Marítima de Vega Baja realizaban una ronda preventiva por la zona, cuando localizaron una Toyota Tacoma, que impactó dos postes pequeños de madera que dividen la carretera con el área de los bañistas.

Al verificar el vehículo, los oficiales encontraron en el asiento del conductor el cuerpo de Francisco Salgado Torres, de 81 años.

Según la Uniformada, presentaba quemaduras en el área del rostro.

El cuerpo de Salgado Torres fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde se determinará la causa de muerte.