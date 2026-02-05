Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre herido de bala en incidente con guardia de seguridad en hotel de Quebradillas

Tras 16 días hospitalizado, Brian Yamil Serrano Sánchez, de 30 años, falleció en el Centro Médico de Río Piedras

5 de febrero de 2026 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Archivo - Imagen de escena de la policía y el Instituto de Ciencias Forenses. (alex.figueroa@gfrmedia.com) (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras permanecer 16 días hospitalizado, un hombre que resultó herido de bala el 19 de enero durante un incidente con un guardia de seguridad en un hotel de Quebradillas falleció el miércoles.

Según la Policía, el hombre, identificado como Brian Yamil Serrano Sánchez, de 30 años, murió en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanecía recluido en condición de gravedad desde el día de los hechos.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió a eso de las 5:46 de la madrugada en los predios del Hotel Guajataca, ubicado en la carretera PR-2.

La Uniformada indicó que ese día un guardia de seguridad del hotel se percató de la presencia de un individuo armado en un área no autorizada de la hospedería.

Supuestamente, al confrontarlo, el sujeto le realizó disparos, por lo que el guardia repelió la agresión en aparente defensa propia.

El guardia de seguridad resultó ileso. Posteriormente, los agentes localizaron al hombre herido en el área de la playa, desde donde fue transportado a una institución hospitalaria.

Por estos hechos, la Policía arrestó a tres personas como sospechosas, una de ellas el ahora occiso. Además, durante la investigación preliminar se ocuparon armas de fuego y un vehículo.

Las autoridades indicaron que Serrano Sánchez poseía expediente criminal.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
