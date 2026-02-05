Muere hombre herido de bala en incidente con guardia de seguridad en hotel de Quebradillas

Tras permanecer 16 días hospitalizado, un hombre que resultó herido de bala el 19 de enero durante un incidente con un guardia de seguridad en un hotel de Quebradillas falleció el miércoles.

Según la Policía, el hombre, identificado como Brian Yamil Serrano Sánchez, de 30 años, murió en el Centro Médico de Río Piedras, donde permanecía recluido en condición de gravedad desde el día de los hechos.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió a eso de las 5:46 de la madrugada en los predios del Hotel Guajataca, ubicado en la carretera PR-2.

La Uniformada indicó que ese día un guardia de seguridad del hotel se percató de la presencia de un individuo armado en un área no autorizada de la hospedería.

Supuestamente, al confrontarlo, el sujeto le realizó disparos, por lo que el guardia repelió la agresión en aparente defensa propia.

PUBLICIDAD

El guardia de seguridad resultó ileso. Posteriormente, los agentes localizaron al hombre herido en el área de la playa, desde donde fue transportado a una institución hospitalaria.

Por estos hechos, la Policía arrestó a tres personas como sospechosas, una de ellas el ahora occiso. Además, durante la investigación preliminar se ocuparon armas de fuego y un vehículo.