NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia confronta a intruso: reportan un herido de bala en un hotel de Quebradillas

El sujeto supuestamente intentó huir corriendo a la playa

19 de enero de 2026 - 9:26 AM

Updated At

Actualizado el 19 de enero de 2026 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El individuo no ha sido identificado oficialmente por la Policía. (Archivo / GFR Media)
Agentes de la Policía de un cuartel cercano en Quebradillas respondieron tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres personas fueron detenidas como sospechosos de un confuso incidente en el que una persona resultó herida de bala en Quebradillas, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:46 de la mañana de hoy, lunes, en el Hotel Guajataca, ubicado en la carretera PR-2.

Las autoridades fueron alertadas sobre la situación a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que al lugar llegó el sargento Samuel Galloza González, supervisor del distrito de Quebradillas, junto con otro persona.

Agregó que, en ese momento, el guardia de seguridad de la hospedería “le indica que, en los predios del hotel, se encontraba un individuo armado de arma de fuego quien le realizó disparo y éste repelió la agresión”.

El guardia de seguridad resultó ileso en el incidente, agregó la Policía.

Por su parte, la gerente del hotel, Miriam Cordero, dijo a Telenoticias que el guardia privado “se percata de que había una persona que estaba en un área no autorizada”.

“Cuando va al área a confrontarla, esta persona le hace unas detonaciones y el guardia, en legítima defensa, pues trata de defenderse. Esa persona resultó herida”, explicó.

“Posteriormente, llamamos a las autoridades y emergencias”, agregó.

Asimismo, señaló que, luego, los agentes “encontraron a la persona herida en el área de la playa”.

Mientras, el comunicado de la Uniformada destacó que “se arrestó a tres personas, uno de ellos se encuentra herido de bala y fue transportado a una institución hospitalaria del área”.

La División de Servicios Técnicos del área de Arecibo, tomó fotos, en el lugar de la escena para fines de investigación.

Más temprano, la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía para la región de Arecibo indicó que de la investigación preliminar se desprende que se ocuparon armas de fuego y un vehículo.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsQuebradillasHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
