Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alertan sobre “estafas cibernéticas románticas” relacionadas con el Día de San Valentín

La secretaria de Justicia indicó que estos esquemas suelen intensificarse durante la celebración de esa festividad

11 de febrero de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adulta mayor sosteniendo un teléfono móvil.
Adulta mayor sosteniendo un teléfono móvil. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia exhortó a la ciudadanía este miércoles a estar atenta a estafas cibernéticas que suelen intensificarse durante la celebración del Día del Amor y la Amistad este próximo 14 de febrero, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a través de una comunicación escrita.

RELACIONADAS

Según explicó la titular de la agencia, los individuos que cometen estos delitos utilizan las redes sociales, aplicaciones de citas, correos electrónicos o mensajes de texto, para expresar interés romántico en la persona con miras a ganar su confianza y luego solicitar dinero, regalos, tarjetas prepagadas o información personal y financiera.

Departamento de Justicia
Departamento de Justicia (Suministrada)

“Exhortamos a la ciudadanía a no compartir información personal o financiera con personas que acaban de conocer a través de redes sociales o, incluso en persona. (Los urgimos) a desconfiar de solicitudes urgentes de dinero y a verificar la identidad de cualquier persona que establezca contacto en línea. Estar alertas y desconfiar es la mejor manera de prevenir”, destacó Gómez Torres.

En esa línea, la directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), la fiscal Naydik Ramos Montesino, explicó que algunas de las señales más comunes de un fraude son:

  • Peticiones de dinero por supuestas emergencias médicas, viajes, inversiones o situaciones familiares
  • Uso de perfiles falsos o información inconsistente durante las conversaciones en las plataformas de citas
  • Pedir mantener alguna relación o vínculo en secreto
  • Negativa o evasión para reunirse en persona o realizar videollamadas

La secretaria de Justicia sugirió a toda persona que sospeche haber sido víctima de una estafa cibernética de esta naturaleza, a cortar inmediatamente toda comunicación, pero no borrar las conversaciones o aplicaciones por las cuales ocurría la comunicación para ser utilizadas como evidencia en la investigación. La persona también debe realizar una querella ante la Policía de Puerto Rico o la Policía Municipal.

Departamento de Justicia
Departamento de Justicia (Suministrada)

Para orientación y asistencia, pueden comunicarse con la UICC del DJ escribiendo a juiccpr@justicia.pr.gov o llamado al 787-721-2900, extensiones 1644 y 1641.

Tags
Breaking NewsSan ValentínfraudeDepartamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: