Alertan sobre “estafas cibernéticas románticas” relacionadas con el Día de San Valentín
La secretaria de Justicia indicó que estos esquemas suelen intensificarse durante la celebración de esa festividad
11 de febrero de 2026 - 2:44 PM
El Departamento de Justicia exhortó a la ciudadanía este miércoles a estar atenta a estafas cibernéticas que suelen intensificarse durante la celebración del Día del Amor y la Amistad este próximo 14 de febrero, indicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a través de una comunicación escrita.
Según explicó la titular de la agencia, los individuos que cometen estos delitos utilizan las redes sociales, aplicaciones de citas, correos electrónicos o mensajes de texto, para expresar interés romántico en la persona con miras a ganar su confianza y luego solicitar dinero, regalos, tarjetas prepagadas o información personal y financiera.
“Exhortamos a la ciudadanía a no compartir información personal o financiera con personas que acaban de conocer a través de redes sociales o, incluso en persona. (Los urgimos) a desconfiar de solicitudes urgentes de dinero y a verificar la identidad de cualquier persona que establezca contacto en línea. Estar alertas y desconfiar es la mejor manera de prevenir”, destacó Gómez Torres.
En esa línea, la directora de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC), la fiscal Naydik Ramos Montesino, explicó que algunas de las señales más comunes de un fraude son:
La secretaria de Justicia sugirió a toda persona que sospeche haber sido víctima de una estafa cibernética de esta naturaleza, a cortar inmediatamente toda comunicación, pero no borrar las conversaciones o aplicaciones por las cuales ocurría la comunicación para ser utilizadas como evidencia en la investigación. La persona también debe realizar una querella ante la Policía de Puerto Rico o la Policía Municipal.
Para orientación y asistencia, pueden comunicarse con la UICC del DJ escribiendo a juiccpr@justicia.pr.gov o llamado al 787-721-2900, extensiones 1644 y 1641.
