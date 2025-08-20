Mujer golpea a su madre de 77 años en la cabeza con el palo de un mapo

Una mujer de 77 años recibió atención de paramédicos el martes en la tarde en su residencia en Guayama por heridas que sufrió en la cabeza tras, presuntamente, ser agredida por su hija.

La Policía investiga el incidente, reportado en la urbanización Villamar, como una agresión grave.

"Según informa la querellante, su hija la agredió con palo de mapo en la cabeza, con las manos en diferentes partes de cuerpo y además la agarró por el cuello“, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar y determinaron que la víctima tenía traumas en la cabeza. No obstante, la septuagenaria declinó ser llevada a un hospital.