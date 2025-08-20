Opinión
20 de agosto de 2025
89°nubes rotas
Mujer golpea a su madre de 77 años en la cabeza con el palo de un mapo

La adulta mayor rechazó recibir atención médica en un hospital

20 de agosto de 2025 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga el incidente, reportado en la urbanización Villamar, como una agresión grave.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una mujer de 77 años recibió atención de paramédicos el martes en la tarde en su residencia en Guayama por heridas que sufrió en la cabeza tras, presuntamente, ser agredida por su hija.

La Policía investiga el incidente, reportado en la urbanización Villamar, como una agresión grave.

"Según informa la querellante, su hija la agredió con palo de mapo en la cabeza, con las manos en diferentes partes de cuerpo y además la agarró por el cuello“, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Personal de Emergencias Médicas llegó al lugar y determinaron que la víctima tenía traumas en la cabeza. No obstante, la septuagenaria declinó ser llevada a un hospital.

El caso fue consultado con el fiscal Radamés Vega, quien evalúa la posible radicación de cargos.

Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
