Con 5,531 arrestos a conductores borrachos y 299 fatalidades en las carreteras, el 2023 cerró con una cifra récord de intervenciones por parte de la Policía de Puerto Rico, ante lo cual la prevención y educación ciudadana revalidan como prioridades para evitar tragedias, coincidieron expertos en seguridad vial consultados por El Nuevo Día.

En total, el año pasado, los agentes realizaron 5,531 arrestos de conductores en estado de embriaguez, lo que supone un aumento de 1,142 intervenciones en comparación con 2022, que cerró con 4,389. En los primeros 15 días de 2024, hubo 257 detenciones de personas guiando ebrias, según cifras de la Policía.

De acuerdo con los expertos consultados, con el inicio este jueves de las Fiestas de la Calle San Sebastián –y siendo el alto consumo de alcohol inherente a este evento cultural y multitudinario que marca el fin de la Navidad boricua–, es posible que las intervenciones aumenten.

PUBLICIDAD

“El problema no es consumir alcohol. La clave es aprender a consumirlo y entender los efectos que tiene en el cuerpo. La prevención nos toca a todos. Tenemos que generar esa conciencia porque, realmente, Puerto Rico está muy enfocado en tratar una vez ya está el problema, en lugar de generar mayores alternativas para prevenir”, estableció el doctor Carlos Rivera Lluveras, psicólogo clínico y catedrático del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina.

Además de los arrestos por embriaguez, en 2023 se reportaron 299 fatalidades por accidentes de tránsito, aunque no todas están relacionadas con el consumo de alcohol. Murieron 97 conductores, 27 pasajeros, 85 peatones, 74 motociclistas, 11 ciclistas, dos jinetes y dos personas en vehículos todo terreno.

Las convicciones de conductores ebrios por violar el capítulo 7 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) se han incrementado en los últimos tres años. (Shutterstock)

“Aunque cerramos el 2023 con un pequeño aumento, la realidad es que, en el último fin de semana del año, no hubo ninguna fatalidad. Estamos siendo puntuales en cómo llevamos el mensaje de seguridad vial a todos los públicos, tratando de insertarnos en las actividades culturales, haciendo intervenciones en intersecciones principales, pero, de igual manera, este año, vamos a aumentar esa cantidad de aliados”, indicó, por su parte, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), Luis Rodríguez Díaz.

Del 1 al 15 de enero de 2024, se registraron seis accidentes fatales, de los cuales cuatro están presuntamente relacionados con conductores ebrios. En comparación a la misma fecha de 2023, hay una reducción de ocho casos, pero la intervención policíaca mantiene números altos, con 257 hasta el 15 de enero de este año o un promedio de 17 por día.

PUBLICIDAD

Alza en arrestos y convicciones

Para el inspector José González Montañez, del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, la cifra de arrestos de conductores ebrios de 2023 es “la más alta en los pasados 40 años”. “La Policía nunca había llegado a las 5,000 (intervenciones)… ni cuando había los bloqueos”, subrayó.

Destacó, de paso, que los arrestados han aumentado, a pesar de la falta de policías. Precisó que han perdido 330 agentes desde 2018 y, actualmente, cuentan con 566.

“Una vez pasamos las 100 intervenciones por embriaguez semanal, las muertes llegan a dos a tres por semana. En Navidades, hubo un momento en que tuvimos que darle libre a las unidades de alcohol y bajar la guardia. En esas dos semanas consecutivas, hubo 50 y 55 arrestos por embriaguez, y llegaron ocho y nueve fatalidades (respectivamente)”, detalló González Montañez, al insistir en que, a mayor intervención, menos muertes.

Del mismo modo, la directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, Jimara Gabriel Maisonet, declaró que las convicciones de conductores ebrios por violar el capítulo 7 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) se han incrementado en los últimos tres años.

Para 2021, se vieron 1,433 casos de embriaguez, con 1,345 convicciones y 88 absoluciones. En 2022, hubo 2,103 casos, con 1,991 convicciones y 112 absoluciones; y en 2023, se procesaron 2,725 casos, con 2,603 convictos y 122 absueltos.

Por su parte, el director de la CST compartió que la mayoría de los conductores reincidentes son personas mayores de 60 años. “Vamos a hacer ciertas colaboraciones este año para llegar al público entre los 55 a 70 años, que es donde estamos viendo una reincidencia en la conducta de guiar bajo bebidas embriagantes”, abundó Rodríguez Díaz.

PUBLICIDAD

Atentos a conductas de riesgo

En tanto, el doctor Rivera Lluveras explicó que el alto consumo de alcohol en la isla debe analizarse desde una perspectiva salubrista. Además, recalcó la responsabilidad compartida que la sociedad debe tener para prevenir que conductores ebrios conduzcan.

“Los puertorriqueños atraviesan las penas con el consumo de alcohol y, sobre todo, en estas épocas de muchas actividades festivas. Muchas personas atraviesan pérdidas y tiende a aumentar mucho, lo que puede ser una sintomatología depresiva. Entonces, su manera de lidiar con ese problema y sentimientos de tristeza y nostalgia puede ser recurrir al consumo de alcohol”, estableció el también consultor del Departamento de Salud.

Aunque aclaró que no todo el que consume alcohol tiene un trastorno de alcoholismo, insistió en que sí se debe atender las conductas de riesgo de una persona que lo tome en exceso, porque se podría estar desatendiendo otra condición de salud mental.

“Cada caso hay que evaluarlo y manejarlo dentro de lo que es la individualidad para explorar cuánto alcohol consume, con qué frecuencia, cuántas cantidades, qué tipo de bebida, para llegar a establecer si existe o no ese diagnóstico”, puntualizó.

La Assmca estimó que el 45% de los participantes del Programa de Tratamiento Basado en Evidencia para Conductores que Guían Bajo la Influencia del Alcohol o Sustancias tenía otros trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad. (Shutterstock)

En 2022, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) estimó que el 45% de los participantes del Programa de Tratamiento Basado en Evidencia para Conductores que Guían Bajo la Influencia del Alcohol o Sustancias tenía otros trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad.

“Es mirar esas señales que son observables por los seres humanos y tomar, entonces, medidas para que esa persona no continúe bebiendo porque, si aumentamos el nivel en la sangre, pues los efectos van a ser peores. Si la persona ya está desinhibida y no tiene esos frenos mentales para regular o controlar su conducta, comienza a realizar acciones que, de otra manera, a lo mejor, no las haría”, advirtió.

PUBLICIDAD

Pasar la llave en las SanSe

Para este fin de semana de las Fiestas de la calle San Sebastián, el director de la CST informó que la agencia lanzó, junto con comercios del Viejo San Juan, una campaña para llevar el mensaje de seguridad vial de “pasar la llave”.

Como parte de la estrategia, entregaron botellas de agua con mensajes educativos a los comerciantes para que estos, a su vez, las regalen a sus comensales y ayuden a crear conciencia. “De esa manera, colaborar para que esos niveles de alcohol puedan bajar, pero recalcando que tiene que pasar la llave”, manifestó Rodríguez Díaz

“Si van a asistir a las Fiestas de la calle San Sebastián, es bien importante que tengan un mecanismo alterno de transportación a través de las aplicaciones móviles, tener un conductor asignado y pasar la llave. Se puede pasar bien, pero hay que hacerlo con responsabilidad”, recalcó.

En tanto, González Montañez detalló que, durante las SanSe 2024, aplicarán el mismo plan de trabajo de 2023, cuando hubo “mínimas fatalidades” –a nivel de país– el fin de semana del evento.

Como parte del plan de trabajo con motivo de las Fiestas de la calle San Sebastián, la Policía destinará 30 agentes para dedicarse única y exclusivamente, en el turno de la noche, a identificar personas bajo efectos de bebidas embriagantes. (Stephanie Rojas)

“Tengo 15 patrullas, entiéndase 30 agentes, dedicados única y exclusivamente en el turno de la noche a identificar personas bajo efectos de bebidas embriagantes. Aquellos que vengan a las SanSe, que disfruten, pero a usar su Uber, su chofer que no beba, porque la posibilidad de que vaya a ser arrestado es mucha. No solamente el consejo es para evitar de que sea arrestado, sino para evitar que, por negligencia, mate a una persona”, insistió el policía.

PUBLICIDAD

Asimismo, Rivera Lluveras reiteró que se debe enfatizar en el mensaje de que “no solo tu vida está en peligro o en riesgo, sino la vida de otras personas y de no mirar para al lado cuando identificamos conducta de riesgo”.

“Nosotros podríamos pensar en ampliar nuestras estrategias de prevención si creamos un sistema en Puerto Rico, donde una vez hay personas en un negocio que ya muestran señales de intoxicación con bebidas alcohólicas, tener una transportación que sea accesible para que esa persona pueda entonces del negocio llegar a su lugar de residencia”, exhortó.