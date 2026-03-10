Noche de fiesta se tiñe de sangre: turista de Ohio resulta herida de bala en Santurce

Una noche de diversión para un grupo de turistas del estado de Ohio terminó en un episodio de violencia cuando una de ellas resultó herida de bala durante un presunto altercado frente a un club nocturno en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El caso de agresión grave -que se encuentra bajo investigación de las autoridades- se registró a eso de las 4:13 a.m. de este martes, frente al establecimiento D’Girls, localizado en la intersección de la marginal de la avenida Román Baldorioty de Castro y la calle Labra.

Según la Policía, presuntamente todo comenzó cuando los siete turistas, entre ellos dos mujeres y cinco hombres, intentaron ingresar al club nocturno.

“Estaban tratando de entrar a D’Girls. Uno de los de seguridad, supuestamente, se percató que uno de los turistas tenía unas gafas que graban y no quería permitir que ese individuo entrara con esas gafas”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González.

Durante una conferencia de prensa, añadió que “hubo una discusión. Supuestamente, las gafas se las quitaron, se las rompieron, y de ahí, todos los otros detalles (del incidente) están bajo investigación”.

Un informe policial actualizado señala que, tras el presunto incidente, los turistas se retiraron y abordaron un vehículo alquilado, un Mitsubishi Outlander azul del 2024. “Posteriormente, escuchan un disparo, resultando herida la perjudicada”, lee el reporte.

Tras los hechos, la Policía fue notificada de que una mujer de 32 años resultó herida de bala y llegó a un hospital. Un médico confirmó que presentaba una herida con entrada y salida en el muslo derecho, por la que recibió ocho puntos de sutura, cuatro en cada lesión.

El reporte de la Uniformada sostiene que la perjudicada -cuyo nombre se reserva El Nuevo Día por cuestiones de seguridad- se encuentra en condición estable. Mientras tanto, el superintendente de la Policía confirmó que “la turista ya salió del hospital”.

El coronel Manuel de Jesús Treskow, jefe de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), explicó a la prensa que la turista no está totalmente segura de que el disparo haya sido realizado por el guardia de seguridad del establecimiento.

“La fémina se va a marchar de Puerto Rico entendemos que en la tarde de hoy y probablemente estamos investigando de todas maneras qué fue lo que ocurrió. Ella asume y presume que pudo haber sido el guardia de seguridad. No está totalmente segura”, sostuvo.

Asimismo, de Jesús Treskow indicó que la Policía está en el proceso de entrevistar a los empleados del club nocturno. Agregó que el caso no se afecta por el hecho de que la turista abandone el país, sino que se continuará investigando para esclarecer el mismo.

“Ella es una querellante y nosotros continuaremos investigando. Si ella está disponible para regresar a (Puerto Rico), pues estaremos radicando y consultando con la Fiscalía, de acuerdo a los hallazgos de la investigación”, mencionó el coronel.

Este caso es investigado por el agente José D. Flores Santos, bajo la supervisión del sargento José Santiago Santiago, adscritos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Cabe destacar que este no es el único incidente que se ha registrado recientemente en clubes nocturnos en Santurce. Tan reciente como el 3 de marzo, un hombre fue asesinado y cinco personas resultaron heridas de bala frente a la discoteca District, en Santurce, en un caso que se investigaba como defensa propia.