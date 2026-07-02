Osamenta hallada en Villalba era de un hombre de 88 años

La osamenta hallada el pasado 19 de junio en el municipio de Villalba fue identificada como la de Ángel Manuel Vázquez, de 88 años, informó este jueves el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La identidad fue corroborada por la Unidad de Identificación Humana (UIH) del ICF mediante el análisis y la comparación de radiografías corporales.

El hallazgo de los restos se reportó el pasado 19 de junio en la carretera PR-547, kilómetro 1.2, en el mencionado municipio, luego de que una llamada telefónica alertara a la Policía sobre la situación.

Al llegar a la escena, agentes del Distrito de Villalba localizaron una presunta osamenta humana. Desde entonces, la pesquisa quedó en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.