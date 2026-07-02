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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Osamenta hallada en Villalba era de un hombre de 88 años

Los restos fueron identificados por el Instituto de Ciencias Forenses

2 de julio de 2026 - 7:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La identidad fue corroborada por la Unidad de Identificación Humana (UIH). (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La osamenta hallada el pasado 19 de junio en el municipio de Villalba fue identificada como la de Ángel Manuel Vázquez, de 88 años, informó este jueves el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

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La identidad fue corroborada por la Unidad de Identificación Humana (UIH) del ICF mediante el análisis y la comparación de radiografías corporales.

El hallazgo de los restos se reportó el pasado 19 de junio en la carretera PR-547, kilómetro 1.2, en el mencionado municipio, luego de que una llamada telefónica alertara a la Policía sobre la situación.

Al llegar a la escena, agentes del Distrito de Villalba localizaron una presunta osamenta humana. Desde entonces, la pesquisa quedó en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

Así lucía el edificio del Instituto de Ciencias Forenses en el área Centro Médico. La estructura anterior fue demolida y se construyó la sede actual.Hay una nueva cepa de profesionales preparándose para ayudar en las labores forenses.
1 / 17 | Fotos: Así era Ciencias Forenses hace cuatro décadas. Así lucía el edificio del Instituto de Ciencias Forenses en el área Centro Médico. - Suministrada
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