“Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Somos un pueblo sumamente tranquilo, sin mucha estadística de asesinatos ni nada por el estilo”, lamentó.

Rodríguez destacó que no conoce la situación solo por referencia, sino por experiencia personal, ya que ha escuchado las detonaciones de la misma forma que se desprende en distintos vídeos que están circulando en las redes sociales, donde se escuchan de fondo las ráfagas de disparos.

“Se entiende perfectamente. Yo vivo también en el pueblo, a minutos del residencial y vivo esos tiros como lo escucha todo el mundo. Es una gran preocupación porque no estamos acostumbrados a eso”, manifestó Rodríguez. “Y a las personas que hacen esto, que recuerden que hay vidas inocentes que no tienen que ver con esto”.

“Más bien han sido tiros al azar. Es preocupante porque son tiros como para impresionar... Está en peligro la vida de muchos inocentes. No han habido (víctimas inocentes), pero eso no significa que no haya preocupación”, añadió. “Anoche mismo el tiroteo duró como dos minutos. Eso parecía un campo de guerra”.