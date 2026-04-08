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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón muere arrollado en el expreso PR-30 de Las Piedras hacia Juncos

La Policía informó que un tramo de la vía estará cerrado al tránsito mientras dure la investigación

8 de abril de 2026 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía exhortó el uso de rutas alternas como la carretera PR-189. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tramo del expreso PR-30 fue cerrado al tránsito, de Las Piedras hacia Juncos, luego de que un peatón falleciera atropellado en la madrugada de hoy, miércoles, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 4:05 a.m., en el kilómetro 17 de la mencionada vía.

Según la información preliminar, el conductor de una guagua Toyota Tacoma del año 2012 impactó a un peatón, “el cual acto seguido, fue arrollado por otros vehículos”.

“Debido a la magnitud de sus traumas, el occiso aún no ha podido ser identificado, mientras que el conductor y otros dos automovilistas se detuvieron en la escena”, agregó.

La agente Jocelyn Nogueras, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

“Se informa que el tránsito en la carretera PR-30 estará cerrado en dirección de Las Piedras hacia Juncos, desde el kilómetro 17.1”, apuntó la Policía.

“Se exhorta el uso de rutas alternas como la carretera PR-189”, agregó.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoJuncosLas Piedras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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