Peatón muere arrollado en el expreso PR-30 de Las Piedras hacia Juncos

Un tramo del expreso PR-30 fue cerrado al tránsito, de Las Piedras hacia Juncos, luego de que un peatón falleciera atropellado en la madrugada de hoy, miércoles, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 4:05 a.m., en el kilómetro 17 de la mencionada vía.

Según la información preliminar, el conductor de una guagua Toyota Tacoma del año 2012 impactó a un peatón, “el cual acto seguido, fue arrollado por otros vehículos”.

“Debido a la magnitud de sus traumas, el occiso aún no ha podido ser identificado, mientras que el conductor y otros dos automovilistas se detuvieron en la escena”, agregó.

La agente Jocelyn Nogueras, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

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“Se informa que el tránsito en la carretera PR-30 estará cerrado en dirección de Las Piedras hacia Juncos, desde el kilómetro 17.1”, apuntó la Policía.