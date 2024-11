Persona muere baleada en medio de intervención policíaca en Río Piedras

Los hechos fueron registrados a eso de las 11:52 a.m., durante un aparente plan de vigilancia de las autoridades.

Agregó que durante la intervención “el hombre, que no ha sido identificado, y que no se descarta fuese la tarjeta del plan, agredió o intentó agredir de alguna manera a los policías, y estos repelieron la agresión”, la cual no ha sido descrita hasta el momento.