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Policía Municipal sorprende a sujeto en pleno escalamiento de restaurante de comida rápida en la calle Loíza

Todo fue capturado a través de las cámaras de seguridad del establecimiento

27 de marzo de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escalamiento McDonald's calle Loíza (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La rápida acción de agentes de la Unidad Turística de la Policía Municipal de San Juan les permitió sorprender en el acto a un individuo que logró acceso a un restaurante de comida rápida de la calle Loíza, en horas de la madrugada del viernes.

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Según la investigación preliminar, el individuo, identificado como Diosdado González Rivera, de 46 años, logró acceso al interior del establecimiento McDonald’s, luego de forzar la puerta trasera. “Una vez dentro, se apropió de un televisor y un abanico, además de ocasionar daños adicionales al romper el cristal de la puerta principal y forzar varios lockers y gavetas dentro del restaurante”, indica el reporte.

Agentes de la Policía Municipal de San Juan fueron alertados a través del sistema de seguridad del restaurante y, de inmediato, llegaron al lugar, logrando arrestar al sospechoso.

Escalamiento McDonald's calle Loíza
Escalamiento McDonald's calle Loíza (Suministrada)

Los hechos fueron capturados por el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento.

Se informó que el arrestado posee expediente criminal previo por delitos de robo, violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y obstrucción a la justicia.

“El trabajo de nuestros agentes en la calle continúa dando resultados. Este caso evidencia la importancia del patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta inmediata que tenemos en las áreas comerciales y turísticas de la ciudad”, expresó Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Escalamiento McDonald's calle Loíza
Escalamiento McDonald's calle Loíza (Suministrada)
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Breaking NewsPolicía Municipal de San JuanEscalamientoMcDonald'sCalle Loíza
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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