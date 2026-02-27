Policía y agencias federales ejecutan operativos en zona metropolitana

La División de Drogas de la Policía y agencias federales ejecutan en la mañana de este viernes un operativo en la zona metropolitana que, al momento, ha culminado con dos arrestos.

La sargento Vivian Polanco, del Negociado de Drogas de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, en horas de la madrugada, las autoridades diligenciaron dos allanamientos en los edificios 8 y 9 del residencial Los Manantiales, en San Juan.

“Uno de los allanamientos dio positivio. Tenemos dos personas arrestadas, una mujer de 35 años y un hombre de 39 años. Al momento del arresto, se encontraban en compañía de dos menores, de 8 y un año”, informó Polanco.

La sargento sostuvo que el apartamento se encontraba “en completo orden”. No obstante, las agencias ocuparon sustancias controladas y un pistola que, al momento, se desconoce si es legal o si está modificada.

“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia porque es parte del protocolo cuando hay menores involucrados”, agregó.