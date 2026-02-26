Investigan robo a punta de pistola en urbanización de Gurabo

La Policía investiga un escalamiento en una residencia de una urbanización de Gurabo.

La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día el robo, reportado a eso de la 1:00 p.m. de este jueves, en la urbanización Gran Vista I de ese municipio.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 denunció el robo en una residencia de la calle Paseo en la mencionada urbanización.

De acuerdo al querellante, de 42 años y residente en el lugar, dos individuos vestidos de negro y armados lograron acceso a la residencia.

No se informaron sobre heridos.