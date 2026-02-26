Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan robo a punta de pistola en urbanización de Gurabo

El querellante informó que dos hombres armados penetraron su residencia

26 de febrero de 2026 - 5:46 PM

Updated At

Actualizado el 26 de febrero de 2026 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día el robo, reportado a eso de la 1:00 p.m. de este jueves, en la urbanización Gran Vista I de ese municipio.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento en una residencia de una urbanización de Gurabo.

La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día el robo, reportado a eso de la 1:00 p.m. de este jueves, en la urbanización Gran Vista I de ese municipio.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 denunció el robo en una residencia de la calle Paseo en la mencionada urbanización.

De acuerdo al querellante, de 42 años y residente en el lugar, dos individuos vestidos de negro y armados lograron acceso a la residencia.

No se informaron sobre heridos.

Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se harán cargo de la investigación de estos hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
