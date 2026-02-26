Investigan robo a punta de pistola en urbanización de Gurabo
El querellante informó que dos hombres armados penetraron su residencia
26 de febrero de 2026 - 5:46 PM
Actualizado el 26 de febrero de 2026 - 5:49 PM
26 de febrero de 2026 - 5:46 PM
Actualizado el 26 de febrero de 2026 - 5:49 PM
La Policía investiga un escalamiento en una residencia de una urbanización de Gurabo.
La Oficina de Prensa de la Uniformada confirmó a El Nuevo Día el robo, reportado a eso de la 1:00 p.m. de este jueves, en la urbanización Gran Vista I de ese municipio.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 denunció el robo en una residencia de la calle Paseo en la mencionada urbanización.
De acuerdo al querellante, de 42 años y residente en el lugar, dos individuos vestidos de negro y armados lograron acceso a la residencia.
No se informaron sobre heridos.
Personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se harán cargo de la investigación de estos hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: