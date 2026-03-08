Reabre el aeropuerto de Kansas City horas después de una evacuación por posible amenaza

KANSAS CITY - La terminal del Aeropuerto Internacional de Kansas City reabrió el domingo por la tarde, horas después de haber sido evacuada mientras las autoridades investigaban una posible amenaza, informó el Departamento de Aviación de Kansas City.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, dijo en un correo electrónico poco después de las 14.00 horas (2:00 p.m.) que la terminal había sido reabierta. Los vuelos que aterrizaron después de la evacuación fueron retenidos en la pista de rodaje durante el cierre, que duró unas dos horas, según Overstreet.

En una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde, el Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo que el incidente había sido aclarado y que “las operaciones normales se están reanudando.”

El director del FBI, Kash Patel, dijo en las redes sociales el domingo por la tarde que el FBI revisó la amenaza y determinó que “no era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, dijo que estaba esperando para embarcar en un vuelo con destino a Texas cuando se percató de la presencia de un enjambre de policías y unidades K9 en el interior de la terminal.

“De repente apareció un trabajador del aeropuerto diciendo: ‘Evacúen inmediatamente’. La gente se levantó rápidamente y salió corriendo de allí”, dijo Hawley.

