Suscriptores
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reabre el aeropuerto de Kansas City horas después de una evacuación por posible amenaza

El director del FBI, Kash Patel, dijo en las redes sociales que la amenaza “no era creíble”

8 de marzo de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde, el Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo que el incidente había sido aclarado y que “las operaciones normales se están reanudando.” (Orlin Wagner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

KANSAS CITY - La terminal del Aeropuerto Internacional de Kansas City reabrió el domingo por la tarde, horas después de haber sido evacuada mientras las autoridades investigaban una posible amenaza, informó el Departamento de Aviación de Kansas City.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, dijo en un correo electrónico poco después de las 14.00 horas (2:00 p.m.) que la terminal había sido reabierta. Los vuelos que aterrizaron después de la evacuación fueron retenidos en la pista de rodaje durante el cierre, que duró unas dos horas, según Overstreet.

En una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde, el Secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo que el incidente había sido aclarado y que “las operaciones normales se están reanudando.”

El director del FBI, Kash Patel, dijo en las redes sociales el domingo por la tarde que el FBI revisó la amenaza y determinó que “no era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, dijo que estaba esperando para embarcar en un vuelo con destino a Texas cuando se percató de la presencia de un enjambre de policías y unidades K9 en el interior de la terminal.

“De repente apareció un trabajador del aeropuerto diciendo: ‘Evacúen inmediatamente’. La gente se levantó rápidamente y salió corriendo de allí”, dijo Hawley.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
