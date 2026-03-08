Manifestante lanza explosivo improvisado en actividad contra el islam en Nueva York, según la Policía

NUEVA YORK - Se ha confirmado que el artefacto lanzado el sábado por un contramanifestante en una manifestación contra el islam en Nueva York era un explosivo improvisado, según un análisis preliminar de la policía.

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento, que se produjo durante un acto de “Detengamos la toma islámica de la ciudad de Nueva York”, dirigido por el activista de extrema derecha Jake Lang ante la residencia en Manhattan del alcalde Zohran Mamdani.

El acto, que contó con escasa asistencia, atrajo a un grupo mucho mayor de contramanifestantes, entre ellos una persona que arrojó a la multitud un objeto humeante que contenía tuercas, tornillos y una “mecha de hobby”, según la policía.

En una publicación en las redes sociales el domingo, el Comisionado de Policía Jessica Tisch dijo que el escuadrón de bombas del departamento determinó que el objeto no era un dispositivo de broma o una bomba de humo, sino un “artefacto explosivo improvisado que podría haber causado lesiones graves o la muerte”.

PUBLICIDAD

1 / 14 | ¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?. El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico. - Heather Khalifa 1 / 14 ¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York? El principal candidato a la alcaldía nació en Uganda, hijo de padres de ascendencia india. Su madre, Mira Nair, es una reconocida cineasta, mientras que su padre, Mahmood Mamdani, es un destacado académico. Heather Khalifa Compartir

El artefacto se apagó por sí solo a pasos de los agentes de policía, señaló Tisch. La misma persona que lo lanzó recibió un segundo artefacto de otro manifestante, que se le cayó y no pareció incendiarse, dijo el comisario.

Los cargos contra los dos manifestantes seguían pendientes. Tisch dijo que la policía estaba trabajando con los fiscales federales y el FBI en el caso.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable”, afirmó Mamdani en un comunicado el domingo. “El intento de utilizar un artefacto explosivo y herir a otros no sólo es criminal, es reprobable y la antítesis de lo que somos”.

Una persona relacionada con la protesta de Lang también fue detenida y acusada de imprudencia temeraria, agresión y tenencia ilícita de sustancias nocivas, después de que presuntamente agrediera con un arma de fuego a los manifestantes, según informó la policía.

Lang fue acusado anteriormente de agredir a un oficial con un bate de béisbol, desorden civil y otros delitos antes de recibir clemencia como parte del amplio acto de clemencia del presidente Donald Trump para los acusados del 6 de enero del año pasado. Recientemente anunció que se presenta como candidato al Senado de Estados Unidos por Florida.

---