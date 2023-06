Las autoridades recuperaron este domingo el cuerpo de un joven de 19 años que enfrentó problemas para salir del agua el sábado del embalse Calero, en Aguadilla, que nutre a la planta de filtros Montaña de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El cuerpo de Nathanael Hernández Juarbe, quien fue identificado por su padre, según la Policía, fue extraído del agua por personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

De acuerdo con el personal de Puerto Rico Urban Search and Rescue (Prusar), un equipo especial del Nmead, el proceso de recuperación del cuerpo se hizo difícil debido al llamado babote en las profundidades del agua. Este sedimento depositado causa una tierra viscosa que dificulta el nadar, explicaron los buzos que trabajaron en la escena.

El embalse Calero, explicó a El Nuevo Día la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, es uno sedimentador, “que recibe las aguas crudas, entiéndase de ríos o de lagos, y llega con los sedimentos, sin tratar... el tiempo de retención que tiene este lago permite que esos sedimentos se vayan depositando para que entre la menor cantidad a la planta”.

Según el comisionado del Nmead, Nino Correa, el proceso de recuperación del cuerpo fue complicado por este sedimento, lo que lo obligó a pedirle a Pagán Crespo que se apagaran las turbinas de la planta de filtros Montaña para evitar el movimiento del cadáver y agilizar la búsqueda.

“Si encuentras un lugar donde hay un cuerpo de agua, está enverjado, está identificado, está señalado, no te expongas a ese peligro potencial a entrar a un sitio donde hay un peligro inminente que tú desconoces”, exhortó Correa en entrevista con los medios en el lugar.

“Es triste ver a una familia ahora sufriendo y una comunidad que yo sé que lo va a sentir”, añadió.

Ampliarán seguridad en plantas de filtros

Por su parte, Pagán Crespo hizo eco a las palabras de Correa y aseguró que reforzarán la seguridad en sus otras plantas de filtros, toda vez que hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las barreras de dichas instalaciones, pues “estas no son áreas de diversión”.

“Es lamentable que estas cosas ocurran, no debería ser así, pero llevamos el mensaje de que estos no son cuerpos navegables ni para diversión, tienen un propósito que es el tratamiento de las plantas de filtro… no son para este tipo de actividades”, afirmó Pagán Crespo

El comisionado Nino Correa, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, Policía de Puerto Rico y el alcalde de Aguadilla Julio Roldán atienden a la prensa Posted by Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres-NMEAD on Sunday, June 25, 2023

Según el inspector de la Policía Eduardo Rivera González, el joven, quien es residente de ese municipio, se encontraba con un grupo de amigos pescando en las inmediaciones del embalse cuando decidieron entrar al agua para nadar. De acuerdo con el comisionado del Nmead, en total, fueron tres jóvenes los que se encontraban en el lago.

Luego que no lograra salir del agua, sus amigos alertaron a las autoridades, quienes comenzaron un operativo de la mano de otras agencias gubernamentales para poder encontrarlo. A causa de esto se ordenó el vaciado del embalse y se puso en pausa la operación de la planta de filtros.

El inspector aclaró, además, que, aunque este embalse no es accesible al público y cuenta con una verja, “estos jóvenes residen cerca y el área es bastante amplia, por unas áreas que tienen solas, pues por ahí entraron”.

Pagán Crespo indicó que en la instalación había un guardia de seguridad, pero “el área es bastante extensa y amplia y está a vuelta redonda con verjas precisamente para mantener lo que es la facilidad del lago”.

La presidenta ejecutiva de la AAA informó, además, que, aunque el cuerpo estuvo dentro de las aguas del embalse, al tratarse de agua cruda o no tratada no incurre en una necesidad de deshacerse de ella por completa debido a posibles contaminantes.

“De todas maneras, cuando estas situaciones ocurren, nosotros mantenemos comunicación continua con el Departamento de Salud y nos aseguramos que estamos siguiendo el protocolo que ellos nos dieron”, dijo Pagán Crespo.

“Una vez el agua entra a la planta, recibe el proceso con cloro, los polímeros, recibe todo el tratamiento y nos aseguramos al final que cumple todos los parámetros que requiere el Departamento de Salud”, añadió.

A causa de este incidente, más de 35,000 abonados de la AAA se quedaron sin el servicio de agua potable, aunque Pagán Crespo confirmó que ya se reinició el proceso recuperación de la planta de filtros y se espera que más en la tarde se comience a distribuir el agua a los vecinos de Aguada, Moca, Aguadilla y Puntas, en Rincón. El proceso de recuperación y distribución del agua es progresivo y podría darse el caso de clientes sin servicio hasta mañana en la mañana.

La AAA recomendó que una vez restablecido el servicio, y ante la posibilidad de turbidez, los abonados deben hervir el agua por tres minutos para su consumo seguro.