Remueven a dos menores tras operativo antidrogas de la Policía y agentes federales en San Juan

La División de Drogas de la Policía y agencias federales ejecutan en la mañana de este viernes un operativo en la zona metropolitana que, al momento, ha culminado con dos arrestos.

La sargento Vivian Polanco, del Negociado de Drogas de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, en horas de la madrugada, las autoridades diligenciaron dos allanamientos en los edificios 8 y 9 del residencial Los Manantiales, en San Juan.

“Uno de los allanamientos dio positivo. Tenemos dos personas arrestadas, una mujer de 35 años y un hombre de 39 años. Al momento del arresto, se encontraban en compañía de dos menores, de 8 y un año”, informó Polanco.

La sargento sostuvo que el apartamento se encontraba “en completo orden”. No obstante, las agencias ocuparon sustancias controladas y un pistola que, al momento, se desconoce si es legal o si está modificada.

“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia porque es parte del protocolo cuando hay menores involucrados”, agregó.

Polanco indicó que se trata de un operativo en curso ejecutado por las divisiones de drogas de la Policía en varios municipios en unión con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, el Negociado del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Posteriormente, en entrevista con Telenoticias (Telemundo), el teniente coronel Jorge Luyando, indicó que las autoridades arrestaron en el edificio 27 del residencial Nemesio Canales, en San Juan, a un prófugo federal contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Armas.