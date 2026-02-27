Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Remueven a dos menores tras operativo antidrogas de la Policía y agentes federales en San Juan

Al momento, dos personas han sido arrestadas

27 de febrero de 2026 - 7:31 AM

Updated At

Actualizado el 27 de febrero de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenciaron dos órdenes de allanamiento en el residencial El Manantial, en Puerto Nuevo. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

La División de Drogas de la Policía y agencias federales ejecutan en la mañana de este viernes un operativo en la zona metropolitana que, al momento, ha culminado con dos arrestos.

RELACIONADAS

La sargento Vivian Polanco, del Negociado de Drogas de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, en horas de la madrugada, las autoridades diligenciaron dos allanamientos en los edificios 8 y 9 del residencial Los Manantiales, en San Juan.

“Uno de los allanamientos dio positivo. Tenemos dos personas arrestadas, una mujer de 35 años y un hombre de 39 años. Al momento del arresto, se encontraban en compañía de dos menores, de 8 y un año”, informó Polanco.

La sargento sostuvo que el apartamento se encontraba “en completo orden”. No obstante, las agencias ocuparon sustancias controladas y un pistola que, al momento, se desconoce si es legal o si está modificada.

“Se le dio conocimiento al Departamento de la Familia porque es parte del protocolo cuando hay menores involucrados”, agregó.

Polanco indicó que se trata de un operativo en curso ejecutado por las divisiones de drogas de la Policía en varios municipios en unión con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, el Negociado del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Posteriormente, en entrevista con Telenoticias (Telemundo), el teniente coronel Jorge Luyando, indicó que las autoridades arrestaron en el edificio 27 del residencial Nemesio Canales, en San Juan, a un prófugo federal contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Armas.

“La inteligencia nos llevo hasta aquí como parte de unas investigaciones de crímenes violentos”, sostuvo el teniente corone.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan JuanDrogasMenores de edadArrestos
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
