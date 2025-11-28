Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a dos turistas que quedaron atrapados por golpe de agua en un río de Naguabo

El ayuntamiento indicó que la pareja se encuentra en perfecto estado de salud

28 de noviembre de 2025 - 6:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dos turistas quedaron varados en el río Sabana de Naguabo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Naguabo confirmó que rescató a dos turistas que quedaron atrapados en el río Sabana tras ser sorprendidos por un golpe de agua registrado a las 4:25 p.m., confirmó el ayuntamiento en una publicación en Facebook.

El municipio indicó, en el escrito, que los turistas, un hombre y una mujer, se encontraban en perfecto estado de salud y que fueron trasladados a un lugar seguro.

De momento, el ayuntamiento no indicó cómo se llevó a cabo el proceso de rescate.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: