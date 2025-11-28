Rescatan a dos turistas que quedaron atrapados por golpe de agua en un río de Naguabo
El ayuntamiento indicó que la pareja se encuentra en perfecto estado de salud
28 de noviembre de 2025 - 6:46 PM
Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Naguabo confirmó que rescató a dos turistas que quedaron atrapados en el río Sabana tras ser sorprendidos por un golpe de agua registrado a las 4:25 p.m., confirmó el ayuntamiento en una publicación en Facebook.
El municipio indicó, en el escrito, que los turistas, un hombre y una mujer, se encontraban en perfecto estado de salud y que fueron trasladados a un lugar seguro.
De momento, el ayuntamiento no indicó cómo se llevó a cabo el proceso de rescate.
