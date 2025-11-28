Rescatan a dos turistas que quedaron atrapados por golpe de agua en un río de Naguabo

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Naguabo confirmó que rescató a dos turistas que quedaron atrapados en el río Sabana tras ser sorprendidos por un golpe de agua registrado a las 4:25 p.m., confirmó el ayuntamiento en una publicación en Facebook.

El municipio indicó, en el escrito, que los turistas, un hombre y una mujer, se encontraban en perfecto estado de salud y que fueron trasladados a un lugar seguro.