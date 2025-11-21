Opinión
21 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se detuvo a ver una casa en venta y asaltantes le robaron $30,000

El incidente ocurrió en la carretera 827, del barrio Ortiz, en Toa Alta

21 de noviembre de 2025 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físicos a la mujer.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer que se encontraba en su auto observando una residencia en venta reportó haber sido víctima de un robo perpetrado por dos sujetos encapuchados en la carretera 827, del barrio Ortiz, en Toa Alta.

De acuerdo con el informe de la Policía, el incidente ocurrió en la tarde del jueves cuando la querellante, una mujer de 31 años, se encontraba detenida en la vía.

En ese momento, un vehículo se atravesó en su camino y le impidió el paso. Acto seguido, dos hombres vestidos de negro se bajaron, uno de ellos con un arma de fuego en su mano.

Según la perjudicada, le arrebataron de su brazo un reloj Invicta y un bulto negro que, en su interior, contenía $30,000 en efectivo.

Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físicos a la mujer.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para que continúe con la pesquisa.

Breaking NewsRobosPolicía de Puerto RicoToa Alta
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
