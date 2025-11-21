Se detuvo a ver una casa en venta y asaltantes le robaron $30,000

Una mujer que se encontraba en su auto observando una residencia en venta reportó haber sido víctima de un robo perpetrado por dos sujetos encapuchados en la carretera 827, del barrio Ortiz, en Toa Alta.

De acuerdo con el informe de la Policía, el incidente ocurrió en la tarde del jueves cuando la querellante, una mujer de 31 años, se encontraba detenida en la vía.

En ese momento, un vehículo se atravesó en su camino y le impidió el paso. Acto seguido, dos hombres vestidos de negro se bajaron, uno de ellos con un arma de fuego en su mano.

Según la perjudicada, le arrebataron de su brazo un reloj Invicta y un bulto negro que, en su interior, contenía $30,000 en efectivo.

Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físicos a la mujer.