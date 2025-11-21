Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a dos hombres muertos en el residencial Luis Lloréns Torres en Santurce

La Policía informó que el caso se trabaja como “muertes sin causa determinada”

21 de noviembre de 2025 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El residencial Luis Lloréns Torres en Santurce. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos hombres fueron hallados muertos durante la madrugada de este viernes en el interior de un apartamento en el residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el reporte preliminar, una llamada recibida a las 5:43 a.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, la Policía constató que se trataba de dos hombres muertos.

Estos fueron identificados como José Luis Rivera Rivera y Ernesto Marrero Luyanda, ambos de 39 años. Los cuerpos de las víctimas no presentaban signos de violencia visibles, confirmó la Uniformada.

Los cuerpos fueron transportados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de muerte.

El agente José González Alameda, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Alfredo Carrión Orlandi, se hizo cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICHomicidios
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: