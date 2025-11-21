Encuentran a dos hombres muertos en el residencial Luis Lloréns Torres en Santurce

Dos hombres fueron hallados muertos durante la madrugada de este viernes en el interior de un apartamento en el residencial Luis Lloréns Torres, en Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, una llamada recibida a las 5:43 a.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar a la escena, la Policía constató que se trataba de dos hombres muertos.

Estos fueron identificados como José Luis Rivera Rivera y Ernesto Marrero Luyanda, ambos de 39 años. Los cuerpos de las víctimas no presentaban signos de violencia visibles, confirmó la Uniformada.

Los cuerpos fueron transportados al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de muerte.