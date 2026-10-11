Se llevan prendas de lujo y medallas del Ejército del carro de una turista en Piñones
Los artículos están valorados en $55,000
11 de octubre de 2026 - 3:40 PM
11 de octubre de 2026 - 3:40 PM
Una persona se apropió ilegalmente de una bolsa plástica con múltiples prendas costosas y medallas del Ejército de los Estados Unidos en la mañana del sábado en la PR-187, en Piñones.
Según un informe de la Policía, los artículos le pertenecían a una turista procedente de California que llegó hasta la zona de La Pocita en el mencionado sector de Loíza, para ir a la playa.
Las prendas son un reloj marca Rolex, dos relojes marca Seiko, un brazalete de oro, una cadena de oro con una cruz y una sortija de esmeralda.
Junto a las medallas, todos los artículos tienen un valor estimado de $55,000.
El caso es investigado por la División de Delitos a la Propiedad.
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