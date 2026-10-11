Se llevan prendas de lujos y medallas del ejército del carro de una turista en Piñones

Una persona se apropió ilegalmente de una bolsa plástica con múltiples prendas costosas y medallas del Ejército de los Estados Unidos en la mañana del sábado en la PR-187 en Piñones.

Según un informe de la Policía, los artículos le pertenecían a una turista procedente de California que llegó hasta la zona de La Pocita en el sector mencionado para ir a la playa.

Las prendas son un reloj marca Rolex, dos relojes marca Seiko, un brazalete de oro, una cadena de oro con una cruz y una sortija de esmeralda.

Junto a las medallas, todos los artículos tienen un valor estimado de $55,000.