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Se llevan prendas de lujos y medallas del ejército del carro de una turista en Piñones

Los artículos están valorados en $55,000

11 de octubre de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Delitos a la Propiedad. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una persona se apropió ilegalmente de una bolsa plástica con múltiples prendas costosas y medallas del Ejército de los Estados Unidos en la mañana del sábado en la PR-187 en Piñones.

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Según un informe de la Policía, los artículos le pertenecían a una turista procedente de California que llegó hasta la zona de La Pocita en el sector mencionado para ir a la playa.

Las prendas son un reloj marca Rolex, dos relojes marca Seiko, un brazalete de oro, una cadena de oro con una cruz y una sortija de esmeralda.

Junto a las medallas, todos los artículos tienen un valor estimado de $55,000.

El caso es investigado por la División de Delitos a la Propiedad.

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Breaking NewsPiñonesLoízaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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