24 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terror nocturno en Toa Baja: enmascarado roba auto a joven mientras echaba gasolina

El asaltante le habría arrebatado las llaves del automóvil, dándose a la huida

24 de octubre de 2025 - 7:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía investigan un "carjacking" reportado la noche del jueves en una estación de gasolina Texaco ubicada en la carretera PR-2, kilómetro 8.0, intersección con la avenida La Fuente, en Toa Baja.

Según la información preliminar de la Uniformada, una mujer de 25 años alegó que, mientras abastecía de combustible su vehículo Toyota Yaris color gris del año 2018 y tablilla JCL-891, un individuo enmascarado y vestido completamente de negro se le acercó.

Acto seguido, mediante amenaza y uso de fuerza, el asaltante le habría arrebatado las llaves del automóvil, dándose a la huida.

La perjudicada además reportó que dentro del auto se encontraba una computadora portátil marca HP, valorada en aproximadamente $800.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

