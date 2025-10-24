Terror nocturno en Toa Baja: enmascarado roba auto a joven mientras echaba gasolina

Agentes de la Policía investigan un "carjacking" reportado la noche del jueves en una estación de gasolina Texaco ubicada en la carretera PR-2, kilómetro 8.0, intersección con la avenida La Fuente, en Toa Baja.

Según la información preliminar de la Uniformada, una mujer de 25 años alegó que, mientras abastecía de combustible su vehículo Toyota Yaris color gris del año 2018 y tablilla JCL-891, un individuo enmascarado y vestido completamente de negro se le acercó.

Acto seguido, mediante amenaza y uso de fuerza, el asaltante le habría arrebatado las llaves del automóvil, dándose a la huida.

La perjudicada además reportó que dentro del auto se encontraba una computadora portátil marca HP, valorada en aproximadamente $800.