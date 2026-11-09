“Todas las vidas trans importan”: La Federación LGBTQ+ identifica a hombre trans asesinado en Mayagüez

La Federación LGBTQ+ identificó este lunes a George López Díaz, de 39 años, como el hombre trans asesinado el sábado en Mayagüez, cuyo cuerpo fue hallado en un solar baldío entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la PR-2.

Según la organización, el hombre recientemente se había mudado a la ciudad en la que fue asesinado.

“Aunque ya el Instituto de Ciencias Forenses lo identificó, nos toca hacerle justicia. Por eso lo nombramos y lo honramos como un hombre de experiencia trans. La vida de George y todas las vidas trans importan. Seguiremos pendientes a la Policía para que continúe su investigación incluyendo todos los posibles móviles, sobre todo el de un posible crimen motivado por prejuicio”, expresó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

Mientras, el presidente de la organización, Pedro Julio Serrano, indicó que también honraban la vida Pupy Hernández López, asesinado el viernes a puñaladas en Santurce. El cuerpo de la víctima, de 43 años, fue encontrado en un apartamento del edificio 3 del residencial público Las Margaritas.

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“Son dos asesinatos de personas LGBTQ+ en un espacio de menos de 24 horas y cuatro en lo que va de año. Esta racha consterna a nuestra comunidad y debe alarmar a todo Puerto Rico. Desde hace unos años, no veíamos un incremento en asesinatos en contra de nuestra comunidad como este año”, añadió Serrano.

La Federación LGBTQ+ agradeció a la Policía de Puerto Rico por activar los protocolos para la investigación de crímenes contra personas LGBTQ+.