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“Todas las vidas trans importan”: La Federación LGBTQ+ identifica a hombre trans asesinado en Mayagüez

La víctima tenía 39 años y recientemente se había mudado a la ciudad en la que fue asesinado

9 de noviembre de 2026 - 7:16 PM

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La Federación LGBTQ+ agradeció a la Policía de Puerto Rico por activar los protocolos para la investigación de crímenes contra personas LGBTQ+. (Lindsey Wasson)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La Federación LGBTQ+ identificó este lunes a George López Díaz, de 39 años, como el hombre trans asesinado el sábado en Mayagüez, cuyo cuerpo fue hallado en un solar baldío entre el residencial Candelaria y el puente peatonal de la PR-2.

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Según la organización, el hombre recientemente se había mudado a la ciudad en la que fue asesinado.

“Aunque ya el Instituto de Ciencias Forenses lo identificó, nos toca hacerle justicia. Por eso lo nombramos y lo honramos como un hombre de experiencia trans. La vida de George y todas las vidas trans importan. Seguiremos pendientes a la Policía para que continúe su investigación incluyendo todos los posibles móviles, sobre todo el de un posible crimen motivado por prejuicio”, expresó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.

Mientras, el presidente de la organización, Pedro Julio Serrano, indicó que también honraban la vida Pupy Hernández López, asesinado el viernes a puñaladas en Santurce. El cuerpo de la víctima, de 43 años, fue encontrado en un apartamento del edificio 3 del residencial público Las Margaritas.

“Son dos asesinatos de personas LGBTQ+ en un espacio de menos de 24 horas y cuatro en lo que va de año. Esta racha consterna a nuestra comunidad y debe alarmar a todo Puerto Rico. Desde hace unos años, no veíamos un incremento en asesinatos en contra de nuestra comunidad como este año”, añadió Serrano.

La Federación LGBTQ+ agradeció a la Policía de Puerto Rico por activar los protocolos para la investigación de crímenes contra personas LGBTQ+.

“Confiamos en que se haga justicia en ambos casos. Esperamos poder reunirnos próximamente con el superintendente de la Policía y su equipo para darle seguimiento a esta racha alarmante de asesinatos de miembros de nuestra comunidad. Todas las personas merecemos vivir en paz, equidad y libertad”, aseveró Serrano.

Tags
Comunidad LGBTQ+transMayagüezPolicía de Puerto RicoTransfeminicidio
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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